Поражена нефтебаза в Волгоградской области, вражеский склад БПЛА и ряд целей на оккупированной территории, - Генштаб
В ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ), которая участвует в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, цель поражена. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Поражен вражеский склад БПЛА
Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад БПЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков.
Также, по данным Генштаба, нанесено поражение по пункту управления БПЛА противника в районе Покровска, Донецкой области.
Поражен ряд целей противника в Донецкой области
- Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии ( н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк).
- Во всех случаях зафиксировано попадание ударных БПЛА по целям. Потери врага уточняются.
- Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
Что предшествовало?
Ранее Ценор.НЕТ информировал, что дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области РФ.
