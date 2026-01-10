РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8502 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
690 8

Дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области РФ

Атака БПЛА вызвала пожар на нефтебазе в Волгоградской области РФ

В Волгоградской области ночью 10 января в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе. Инцидент произошел ночью 10 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Возгорание после падения обломков БПЛА

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram, в Октябрьском районе зафиксирован очаг возгорания на территории нефтебазы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе", — говорится в заявлении.

По словам российского губернатора, на месте происшествия работают экстренные и профильные службы. Он также отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражена нефтебаза в Белгородской области РФ и склад рашистов на ВОТ Донецкой области, - Генштаб ВСУ

Автор: 

беспилотник (4717) Волгоград (72) Удары по РФ (731)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і все ,шо то слабовато
показать весь комментарий
10.01.2026 07:49 Ответить
Вау, аж саму нефтебазу, потужная потужность просто! Тем временем пол Киева сидит без света и тепла!
показать весь комментарий
10.01.2026 07:53 Ответить
піаніст орешніка злякався
показать весь комментарий
10.01.2026 08:09 Ответить
Він з міндічем досі краде мілліони на міфіческом фламінго і ніхто нічого не може з цим зробити бо "я ваш вирок тому зі своїм шоблом крав краду і буду красти і нічого ви з цим не поробите"
показать весь комментарий
10.01.2026 08:35 Ответить
А чому не теплоенергостанції, енергомережі, газмережі - чи то тільки виключно українцям від кацапів? Нафтобази та НПЗ теж потрібно довбити, але чому залипли тільки на них. Невже неможливо бити по всьому комплексу життєздатності Помійки, в них зима більш жорстка, хай усі "прєлєсті СВО" відчувають.
показать весь комментарий
10.01.2026 08:12 Ответить
це не наш метод,де гуманізм
показать весь комментарий
10.01.2026 08:13 Ответить
Хотіли "Гойду", хай ії огребають по повної.
показать весь комментарий
10.01.2026 08:14 Ответить
 
 