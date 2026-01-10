Дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области РФ
В Волгоградской области ночью 10 января в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе. Инцидент произошел ночью 10 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Возгорание после падения обломков БПЛА
Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram, в Октябрьском районе зафиксирован очаг возгорания на территории нефтебазы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.
"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе", — говорится в заявлении.
По словам российского губернатора, на месте происшествия работают экстренные и профильные службы. Он также отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
