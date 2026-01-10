Дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области РФ

В Волгоградской области ночью 10 января в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе. Инцидент произошел ночью 10 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Возгорание после падения обломков БПЛА

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram, в Октябрьском районе зафиксирован очаг возгорания на территории нефтебазы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе", — говорится в заявлении.

По словам российского губернатора, на месте происшествия работают экстренные и профильные службы. Он также отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражена нефтебаза в Белгородской области РФ и склад рашистов на ВОТ Донецкой области, - Генштаб ВСУ