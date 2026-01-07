Поражена нефтебаза в Белгородской области РФ и склад рашистов на ВОТ Донецкой области, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе российских оккупантов в Белгородской области РФ. Также под ударом склад рашистов на оккупированной Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Нефтебаза
В ночь на 7 января украинские защитники нанесли удар по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе н.п. Котел Белгородской области.
Оккупанты используют нефтебазу для обеспечения топливом своей армии.
В результате попадания в резервуары возник масштабный пожар.
Склад оккупантов
Также Силы обороны поразили на оккупированной Донецкой области склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.
Степень нанесенного ущерба уточняется
Уточненные данные
Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль