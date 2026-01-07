РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11692 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
371 3

Поражена нефтебаза в Белгородской области РФ и склад рашистов на ВОТ Донецкой области, - Генштаб ВСУ

Нефтебаза оккупантов атакована в Белгороде: что известно?

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе российских оккупантов в Белгородской области РФ. Также под ударом склад рашистов на оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Нефтебаза

В ночь на 7 января украинские защитники нанесли удар по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе н.п. Котел Белгородской области.

Оккупанты используют нефтебазу для обеспечения топливом своей армии.

В результате попадания в резервуары возник масштабный пожар.

Читайте также: Зеленский об ограничениях на удары по РФ оружием партнеров: То, что нельзя использовать, нам не передают

Склад оккупантов

Также Силы обороны поразили на оккупированной Донецкой области склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.

Степень нанесенного ущерба уточняется

Уточненные данные

Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу поразили дроны СБУ в России, - источники. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (7469) россия (98607) Белгород (485) Удары по РФ (730)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожен день пишуть - звідки вилітають дрони та ракети по містах України - з Таганрогу, Криму... Чому дзеркально і одразу не влупити всім що є по тому ж Таганрогу? Куди попаде, там і місця запуску! Типу акт помсти...
показать весь комментарий
07.01.2026 12:16 Ответить
Десь вчора чув, що попали в склад Іскандерів. Не знаю чи правда.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:17 Ответить
Спалить ВСЁ на болотах к Бениной мамаше.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:29 Ответить
 
 