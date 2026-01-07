Поражена нефтебаза в Белгородской области РФ и склад рашистов на ВОТ Донецкой области, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе российских оккупантов в Белгородской области РФ. Также под ударом склад рашистов на оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Нефтебаза

В ночь на 7 января украинские защитники нанесли удар по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе н.п. Котел Белгородской области.

Оккупанты используют нефтебазу для обеспечения топливом своей армии.

В результате попадания в резервуары возник масштабный пожар.

Склад оккупантов

Также Силы обороны поразили на оккупированной Донецкой области склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.

Степень нанесенного ущерба уточняется

Уточненные данные

Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

