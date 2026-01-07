Уражено нафтобазу в Бєлгородській області РФ та склад рашистів на ТОТ Донеччини, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали удару по нафтобазі російських окупантів у Бєлгородській області РФ. Також під ударом склад рашистів на окупованій Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Нафтобаза

У ніч на 7 січня українські захисники завдали удару по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" в районі н.п. Котел Бєлгородської області.

Окупанти використовують нафтобазу для забезпечення пальним своєї армії.

Внаслідок влучання у резервуари виникла масштабна пожежа.

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Склад окупантів

Також Сили оборони уразили на окупованій Донеччині склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Уточнені дані

Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальні резервуари РВС-5000.

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