Уражено нафтобазу в Бєлгородській області РФ та склад рашистів на ТОТ Донеччини, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України завдали удару по нафтобазі російських окупантів у Бєлгородській області РФ. Також під ударом склад рашистів на окупованій Донеччині.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Нафтобаза
У ніч на 7 січня українські захисники завдали удару по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" в районі н.п. Котел Бєлгородської області.
Окупанти використовують нафтобазу для забезпечення пальним своєї армії.
Внаслідок влучання у резервуари виникла масштабна пожежа.
Склад окупантів
Також Сили оборони уразили на окупованій Донеччині склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Уточнені дані
Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальні резервуари РВС-5000.
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