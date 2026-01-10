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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували нафтобазу у Волгоградській області РФ

Атака БпЛА спричинила пожежу на нафтобазі у Волгоградській області РФ

У Волгоградській області  вночі 10 січня внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. Інцидент стався вночі 10 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Загоряння після падіння уламків БпЛА

Як повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров у Telegram, в Октябрському районі зафіксовано осередок загоряння на території нафтобази внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарата.

"В Октябрському районі в результаті падіння уламків БпЛА зафіксований осередок загоряння на нафтобазі", — йдеться в заяві.

За словами російського губернатора, на місці події працюють екстрені та профільні служби. Він також зазначив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6143) Волгоград (55) Удари по РФ (1142)
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Топ коментарі
+12
Вау, аж саму нефтебазу, потужная потужность просто! Тем временем пол Киева сидит без света и тепла!
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10.01.2026 07:53 Відповісти
+9
А чому не теплоенергостанції, енергомережі, газмережі - чи то тільки виключно українцям від кацапів? Нафтобази та НПЗ теж потрібно довбити, але чому залипли тільки на них. Невже неможливо бити по всьому комплексу життєздатності Помійки, в них зима більш жорстка, хай усі "прєлєсті СВО" відчувають.
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10.01.2026 08:12 Відповісти
+3
і все ,шо то слабовато
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10.01.2026 07:49 Відповісти

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