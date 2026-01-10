Дрони атакували нафтобазу у Волгоградській області РФ

У Волгоградській області вночі 10 січня внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. Інцидент стався вночі 10 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Загоряння після падіння уламків БпЛА

Як повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров у Telegram, в Октябрському районі зафіксовано осередок загоряння на території нафтобази внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарата.

"В Октябрському районі в результаті падіння уламків БпЛА зафіксований осередок загоряння на нафтобазі", — йдеться в заяві.

За словами російського губернатора, на місці події працюють екстрені та профільні служби. Він також зазначив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

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