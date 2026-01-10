Уражено нафтобазу у Волгоградській області, ворожий склад БпЛА та низку цілей на окупованій території, - Генштаб
У ніч на 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Жутовська" (Октябрський район, Волгоградська область, РФ), яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, ціль уражено. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Уражено ворожий склад БпЛА
Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії загарбників.
Також, за даними Генштабу, завдано ураження по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська, Донецької області.
Уражено низку цілей противника на Донеччині
- Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема: зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії ( н.п. Гірник) та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник).
- У всіх випадках зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілях. Втрати ворога уточнюються.
- Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення рф до припинення збройної агресії проти України.
Що передувало?
Раніе Ценор.НЕТ інформував, що дрони атакували нафтобазу у Волгоградській області РФ.
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