Ракетами украинского производства поражено предприятие по производству БПЛА в Таганроге, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию по производству БПЛА в Ростовской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Атлант Аэро"

В ночь на 13 января ракетами украинского производства поражено предприятие "Атлант Аэро" (Таганрог, Ростовская область).

"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".



Поражение данного объекта снизит возможности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по нанесению ударов по гражданским объектам на территории Украины", - отметили в Генштабе.

На предприятии зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов. В настоящее время степень ущерба уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны во второй раз атаковали Орловскую ТЭЦ в России. ВИДЕО

Другие поражения

На оккупированной территории Запорожской области поражены ЗРК "Тор" в н.п. Черешневое, ЗРК "Тунгуска" н.п Подспорье), РЛС П-18-2 "Прима" (н.п.Лозоватка) и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки.

На оккупированной Донецкой области поражен склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" (Солнечное).

В настоящее время последствия уточняются.

Читайте: Беспилотники атакуют Таганрог: под ударом авиаремонтный завод и производитель компонентов для дронов. ВИДЕО