Ракетами украинского производства поражено предприятие по производству БПЛА в Таганроге, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию по производству БПЛА в Ростовской области РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Атлант Аэро"
В ночь на 13 января ракетами украинского производства поражено предприятие "Атлант Аэро" (Таганрог, Ростовская область).
"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".
Поражение данного объекта снизит возможности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по нанесению ударов по гражданским объектам на территории Украины", - отметили в Генштабе.
На предприятии зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов. В настоящее время степень ущерба уточняется.
Другие поражения
На оккупированной территории Запорожской области поражены ЗРК "Тор" в н.п. Черешневое, ЗРК "Тунгуска" н.п Подспорье), РЛС П-18-2 "Прима" (н.п.Лозоватка) и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки.
На оккупированной Донецкой области поражен склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" (Солнечное).
В настоящее время последствия уточняются.
Раз с ВМС -- значит Нептун.