РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 688 31

Ракетами украинского производства поражено предприятие по производству БПЛА в Таганроге, - Генштаб

Подробности ракетного удара ВСУ по Таганрогу: что поражено?

Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию по производству БПЛА в Ростовской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Атлант Аэро"

В ночь на 13 января ракетами украинского производства поражено предприятие "Атлант Аэро" (Таганрог, Ростовская область).

"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".

Поражение данного объекта снизит возможности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по нанесению ударов по гражданским объектам на территории Украины", - отметили в Генштабе.

На предприятии зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов. В настоящее время степень ущерба уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны во второй раз атаковали Орловскую ТЭЦ в России. ВИДЕО

Другие поражения

На оккупированной территории Запорожской области поражены ЗРК "Тор" в н.п. Черешневое, ЗРК "Тунгуска" н.п Подспорье), РЛС П-18-2 "Прима" (н.п.Лозоватка) и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки.

На оккупированной Донецкой области поражен склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" (Солнечное).

В настоящее время последствия уточняются.

Читайте: Беспилотники атакуют Таганрог: под ударом авиаремонтный завод и производитель компонентов для дронов. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (7502) Запорожская область (3969) Донецкая область (11811) Удары по РФ (734) Таганрог (5) Ростовская область (4)
Топ комментарии
+13
Нашим Воїнам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
13.01.2026 10:18 Ответить
+11
думаю зліпили 1 чи 2 Нептуни

zельоні фламінги можуть тільки у відосиках літати
показать весь комментарий
13.01.2026 10:17 Ответить
+11
Глянь на фото/відео, цех повністю вигорів. Якщо це не знищення, то я вже не знаю...
показать весь комментарий
13.01.2026 10:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Всі 3000 було використано?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:16 Ответить
думаю зліпили 1 чи 2 Нептуни

zельоні фламінги можуть тільки у відосиках літати
показать весь комментарий
13.01.2026 10:17 Ответить
Або ще простіше - вдарили британськими, а ГШ наказали доповісти про українські.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:19 Ответить
100%

вони чого так за Томагавками в восени та грудні бігали ..хотіли прикрити ними брехню про фламінго
показать весь комментарий
13.01.2026 10:21 Ответить
канєшно, що нептуни..
написано жеж ,,угруповання сил і засобів ВМС ЗС України,, Джерело: https://censor.net/ua/n3595172
показать весь комментарий
13.01.2026 10:53 Ответить
"zельоні фламінги можуть тільки у відосиках літати"

Дятлам вже навіть кацапи показували залишки Фламінго на своїй території, у тому числі - збиті, але ж ботня живе у своєму виганадому маленькому світові, відірваному від реальності.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:31 Ответить
По сім штук на добу показали, ще до жовтня 2025-го?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:38 Ответить
Звісно, що ні. Але ж показували. Тобто - їми по факту б`ють, вони по факту є, хоча і значно менших кількостях, ніж балаболив Зеля.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:43 Ответить
Двигунів на 40 фламінго було. Чи ти віриш в сім на добу?! От зклепають 2-4 шт.на місяць Нептунів і пускають.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:42 Ответить
Дай ссылку на показы или не неси уйни.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:55 Ответить
дятлам розказали про 3 тищі ракет до нового року, і вони досі дрочать на зелупу
показать весь комментарий
13.01.2026 11:57 Ответить
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря ,та ТОТ !!))
показать весь комментарий
13.01.2026 10:18 Ответить
Навіщо ця тупа статистика?Новина без заголовку знищено ні про що!
показать весь комментарий
13.01.2026 10:18 Ответить
Глянь на фото/відео, цех повністю вигорів. Якщо це не знищення, то я вже не знаю...
показать весь комментарий
13.01.2026 10:20 Ответить
Коли Москва буде сидіти без світла тиждень у -20, то це знищення.
І мені похер чим! Хоч з рогатки.
А коли Україна в блекауті і якийсь там цех вигорів, то до сраки карі очі!
показать весь комментарий
13.01.2026 10:46 Ответить
Піди та підпали.
Можу на сірники скинути.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:51 Ответить
Ніфіга ти хитросракий.
Сам піди і підпали!
показать весь комментарий
13.01.2026 12:02 Ответить
Нашим Воїнам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
13.01.2026 10:18 Ответить
Як щоб зелена наволоч не розікрала гроші на ракети то можна було б знищувати цілі в рашкі не по одинокими ракетами а масовими атаками , і ситуація на фронті була б зовсім іншою .
показать весь комментарий
13.01.2026 10:23 Ответить
Коли згорить вщент виробництво шахедів в ******** тоді і розкажете про вітчизняні ракети. Тонна б/ч у фламінго-це ж потужно. Хрясь-і немає ********.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:28 Ответить
ця інфа як виправдання влади яка веде саботаж і сприяння ворогу.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:29 Ответить
Та нема там саботажу чи сприянню!
Коли у владі невігласи, торговці цибулею, фотографи і т.п., то вони так і керують!
Як треба, вони не знають і не вміють !
показать весь комментарий
13.01.2026 10:44 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2026 10:33 Ответить
атакували воїни ЦСО "А" разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України. Джерело: https://censor.net/ua/n3595172

Раз с ВМС -- значит Нептун.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:59 Ответить
Це як слону дробина, після таким масованих обстрілів в Україні, повинні сидіти без світла не тільки белгород в і курськ воронеж орел і саме головне москва..
показать весь комментарий
13.01.2026 11:08 Ответить
Вдарити по підприємству,не означає знищити.В москалів також цехи є підземні і може взагалі загорілася адмін будівля.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:11 Ответить
Якби цей удар був здійснений "фламінго", то про це було би сказано в повідомленні, щоб потішити наполеончика і зебілів.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:15 Ответить
А навіщо Генштаб відбілює зелених мародерів?
показать весь комментарий
13.01.2026 11:55 Ответить
 
 