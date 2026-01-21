Увечері 20 січня Росія атакує Україну безпілотниками та балістичними ракетами

Атака на Україну 20 січня

Увечері вівторка, 20 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів та балістичних ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.

Ворожі дрони фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Рух ворожих дронів

О 19:23 - БпЛА в західній частині Чернігівщини, курс південний.

О 19:36 - БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київське водосховище

О 20:33 - загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 20:34 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 20:55 - Чернігівщина: БпЛА у напрямку Батурина.

Оновлена інформація

О 21:09 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 21:20 - Сумщина: БпЛА курсом на Терни, Конотоп.

О 21:25 - БпЛА у напрямку Дніпра.

Оновлена інформація

О 21:43 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі цілі у повітрі: 

  • Чернігівщина: групи БпЛА на півночі, курс західний;
  • Харківщина: БпЛА у напрямку Шевченкового.

Оновлена інформація

О 22:45 - групи БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс західний.

О 22:58 - БпЛА у напрямку Харкова.

Оновлена інформація

О 23:45 - БпЛА курсом на Суми.

О 00:18 - Харківщина: БпЛА у напрямку Харкова та Старого Салтова.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Топ коментарі
+15
''Раніше президент Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими шахедами...'' Так видайте їм пане президенте по великому шматку асфальту, на який Ви витратили всі оборонні гроші.
Який же мудрий президент, бачить найдрібніші недоліки інших і жодної своєї величезної за 7 років.
20.01.2026 21:03 Відповісти
+13
А на москві досі не взривається метро
20.01.2026 20:54 Відповісти
+11
А помітили якими мізерними стали українські повітряні атаки останніми днями?
20.01.2026 21:10 Відповісти
А на москві досі не взривається метро
20.01.2026 20:54 Відповісти
І цукор ніхто не завіз до будинків..
20.01.2026 20:57 Відповісти
20.01.2026 22:05 Відповісти
не повірите навідь у Донецьку нічого не взривається та не взривалося а ви про Москву.
20.01.2026 22:16 Відповісти
Вже є вибухи з детонацією!
Дебільцево, Красний Луч роблять файєр))
20.01.2026 22:21 Відповісти
ви про якісь ПГТ а я я про Донецьк . там працюють 24/7 всі заводи , які ремонують кацапську техніку , навідь єлектротранспорт . Донецьк у зоні враження артилерії ЗСУ. а в Київі що?
20.01.2026 22:30 Відповісти
Якщо ви так добре поінформоаані де що працює в Донецьку, то давайте координати для відпрацювання.
21.01.2026 00:10 Відповісти
Це тому що ти у Швейцарії сидиш.
20.01.2026 22:21 Відповісти
не чіпай його , він ядрьону бімбу складає .
20.01.2026 23:02 Відповісти
Як сказав Будавнов, є стриманий оптимізм. Тримайтеся за нього. Ну раз блекаут в моцкві відміняється через те що Фламінгічі полетіли не на моцкву а на Ізраїль
20.01.2026 21:00 Відповісти
''Раніше президент Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими шахедами...'' Так видайте їм пане президенте по великому шматку асфальту, на який Ви витратили всі оборонні гроші.
Який же мудрий президент, бачить найдрібніші недоліки інших і жодної своєї величезної за 7 років.
20.01.2026 21:03 Відповісти
А помітили якими мізерними стали українські повітряні атаки останніми днями?
20.01.2026 21:10 Відповісти
це по плану, перестановки у службах не пройшли даром
20.01.2026 22:02 Відповісти
зате патужно
20.01.2026 22:17 Відповісти
Зараз Володя відкриє двері сарая, щоб рожеві фламінго вийшли на вулицю, а сам вилізе на дах Верховної Ради і до самого ранку буде рахувати ракети і шахеди 🧙‍♂️
20.01.2026 21:11 Відповісти
Нє..він з бункеру не вилізе.
20.01.2026 22:19 Відповісти
Бо мівіна може охолонути.
20.01.2026 22:58 Відповісти
@ Деталі про сьогоднішній ракетний обстріл.
/Спойлер: він знову унікальний, але давненько такого не було./

Стосовно унікальності, то півні (прим. - рашисти) частіше роблять "штатний" обстріл, ніж "унікальний". В таких випадках з'являється якась креативність, нововведення, чіткий прорахунок часу синхронізації ударів ракет з дронами і т.д. Таке враження, що унікальні - планують вищі штаби, а штатні - нижчі, де багато розуму не треба.

Перша деталь.
Чому з'явились заголовки про Іскандер-І, якщо навіть букви і у півнів немає в алфавіті?)) Максимум, це можливі випробування "нового" Іскандера-1000 (логічна назва для збільшеної дальності до 1000км), який є просто зміненим балістичним Іскандером-М, із зменшеною БЧ, але більше палива для двигуна. Було 500кг на 500км, роблять тепер 300кг до 1000км. Логічно і раціонально. А Іскандер-і до чого?)

Друга.
Рекордне збиття балістичних ракет. Навіть не так. РЕКОРДНЕ ЗБИТТЯ ЗА ОДИН РАЗ. Тому що, 8 листопада було запущено 32 БР (7 з них Кинджали), але збили наші ППО всього 9 ракет.
Сьогодні ж було запущено 18 балістичних ракет, а збили аж 14! Але не було запущено Кинджалів. І всеодно, це означає, що у нас не вистачало в листопаді ракет ПАК-3 для Петріотів, а сьогодні вже були. Нам їх передали якраз після нового року. І тут можна пов'язати роботу розвідки та дипломатичного корпусу.

Деталь третя.
Робота розвідок.
Пояснюю. ГУР каже, що найближчим часом будуть масовані не просто ракетні удари, а саме балістичні. Бо розвідка півнів дізналась, що у нас мало ПАК-3 ракет і передала своїм, що ми зараз найбільш вразливі до цього типу ракет. Тому, маючи дані від нашої розвідки, дипломатичний корпус, а точніше вже Буданов на новій посаді - вибиває достатню кількість ракет ПАК-3 для відбиття саме балістичних ударів. Тому й такий рекорд у збитих 14 з 18 балістичних ракет)

Четверта.
Ракета Циркон.
Думаю, за відсутності Кинджалів (можливо, пов'язано з проблемами з літаками Міг-31К, які заточені сугубо для запуску Кинджалів) та планування "унікального" удару, для комбінування крилатих (Х-101), балістичних (Іскандер-М/KN-23 та С-300), аеробалістичних гіперзвукових Цирконів та "Шахедів" і давав добро тільки вищий штаб для доповнення саме Цирконами. Плюс, після десятиріччя випробувань і допилювання цих гіперзвукових ракет для роботи не тільки проти кораблів, але й по цілевказанню по наземним цілям, та ще й НАЗЕМНОЇ установки, в умовах таких морозів - саме тестували Циркон.
Кинджали не змогли. Значить прийняли рішення перевірити наземний пуск, а не з фрегата, в морози, по наземній цілі - Циркону.

П'ята деталь.
Головна. У півнів проблеми:
1. 1000 Шахедів одночасно запустити не можуть.
2. Запуск Кинджалів - проблематичний.
3. Використання Ту-160 - проблематиче, тому лише Ту-95МС з ракетами Х-101.
4. Ту-22 з ракетами Х-22 взагалі скоро історичним явищем буде, яке було дуже давно.
5. Циркон, хоч надводний, хоч наземний запуск - допилюють. Пуск штучний, з великим інтервалом, немає ракет.
6. Нинішні ракети Х-101 (з джерелами Defence Express) взагалі випущені в ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ 2026 РОКУ! А де ж резерви попередніх років? Які в першу чергу треба запустити, щоб свіжіші ракети покласти в резерв? Тобто, з конвеєра ракети їдуть на програмування та одразу запускаються.
7. Використання ракет РМ-48У, що являються мішенями для навчання екіпажів С-300/400. Сама ж "мішень" створюється з старих ракет до цих же С-300, а значить також вміє в наземний удар.
8. Вони спішать використати останні ресурси для ударів по нашій енергетиці, поки є морози. Далі ці удари будуть не актуальні.
9. Спішать, бо на фронті штопор, відпав Купянськ, Покровськ не береться, Запоріжжя заглохло. СБС ставить рекорди у знищені півнів за добу. А колотить народ холодом, щоб почати говорити владі "зупиніть війну, бо всі нафіг перемерзнемо" - зараз саме воно.
10. Проблеми вони не бачать, як і в 22 році, коли щось нааналізуваа, що ми будемо півнів з квітами зустрічати. А вийшло вінками, з чорними пакетами.
Так і буде з теплом і світлом.
Вони нас просто не розуміють))."
20.01.2026 21:18 Відповісти
"а точніше вже Буданов на новій посаді - вибиває достатню кількість ракет ПАК-3 для відбиття саме балістичних ударів" - що це за крінж? Це Буданов сам про себе написав чи передвиборча технологія? За тиждень на посаді він міг тільки в санаторії їх вибити
20.01.2026 21:48 Відповісти
Пишуть, що Буданов в свій час навчався в США, там у нього є непогані зв'язки у розвідтоваристві.
Якщо довго не могли вибити поставку ракет до "Петріотів", а після призначення Буданова в ОПу і відрядження у США ракети раптом з'явились, то тут може бути зв'язок. Принаймні, виключати цього не слід.
21.01.2026 00:31 Відповісти
Зв'язку не може бути ніякого - розвідтовариство США не впливає на поставку ракет, бо останнє слово за ідіотом Донні, який нам іх не передає, а продає через партнерів. Враження, що стаття написана заради абзацу про потужність Буданова.
21.01.2026 07:21 Відповісти
16.12.24 17:13

В України є лазерна зброя "Тризуб", застосовуються дрони-"матки", - Сухаревський.
А ракети татки в😸
20.01.2026 21:26 Відповісти
а якби Україна дружно ставала на коліна перед Богом, при кожній тривозі, ракети б у другу сторону полетіли б
20.01.2026 21:59 Відповісти
👍👍👍👍👍
20.01.2026 22:16 Відповісти
Це для того обезголовили СБУ щоб рашиські удари по енергетиц України були одностороні ? відповіді немає по чортах ,куди не сунется горе президент чекай біди.
20.01.2026 22:24 Відповісти
Де відповідь по кацапії?
21.01.2026 00:23 Відповісти
Де балістика України? Чому досі не арештован екс президент Зеленський за саботаж , привласнення повноважень, розкрадання ?
21.01.2026 00:27 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Таганрогский завод разрушен так, что беспилотники не могли нанести такой ущерб. Вероятнее всего, это были ракеты. Путинцы скрывают это, чтобы не вызвать панику среди владельцев предприятий, которые работают на войну. Если ракеты прилетят дальше, хозяева начнут избавляться от таких заказов.

(Вячеслав Вячеславович Мальцев, YouTube Народовластие, от 15.01.2026г.)"
21.01.2026 00:35 Відповісти
а у нас зато Боневтік в Давос не втік...
21.01.2026 00:51 Відповісти
 
 