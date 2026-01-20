Окупанти вдарили по Запоріжжю: вже відомо про трьох загиблих
Сьогодні, 20 січня, російські війська завдали удару по Запоріжжю та Запорізькому району, внаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Удар по Запоріжжю
Зазначається, що росіяни вдарили безпілотником по приватному сектору міста. Унаслідок атаки зруйновані будинки, виникла пожежа.
За попередніми даними, одна жінка дістала поранень.
Згодом Федоров повідомив, що через ворожу атаку по Запоріжжю загинула людина.
"Загорілися автівки. В одній з яких перебувала людина. На жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місці працюють всі екстрені служби.
Оновлення щодо атаки на Запоріжжя
Голова ОВА повідомив, що через ворожу атаку на Запоріжжя уже троє загиблих.
"Росіяни забрали життя подружжя: 48-річного чоловіка та 43-річної жінки. Загинув і їхній 57-річний сусід", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, згоріли 3 автівки.
Крім того, через ворожий удар без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Наслідки атаки на Запоріжжя
Обстріли Запорізького району
Так, голова ОВА зауважив, що росіяни продовжують терор цивільних.
Унаслідок ворожих ударів по Запорізькому району загинула людина, ще одну – травмовано.
- Обстріл з РСЗВ пошкодив магазин та приватні будинки у Терсянці. Загинув 62-річний чоловік.
- Крім того, росіяни вдарили fpv-дроном по екскаватору, що працював на території району. Внаслідок атаки техніка пошкоджена. 48-річний водій дістав травми. Йому надали необхідну допомогу.
Слава Україні!! Смерть московітам ******!!