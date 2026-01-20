Окупанти вдарили по Запоріжжю: вже відомо про трьох загиблих

Сьогодні, 20 січня, російські війська завдали удару по Запоріжжю та Запорізькому району, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Запоріжжю

Зазначається, що росіяни вдарили безпілотником по приватному сектору міста. Унаслідок атаки зруйновані будинки, виникла пожежа.

За попередніми даними, одна жінка дістала поранень.

Також дивіться: Рашисти атакували Запоріжжя та Запорізький район: троє поранених, є пошкодження. ФОТО

Згодом Федоров повідомив, що через ворожу атаку по Запоріжжю загинула людина.

"Загорілися автівки. В одній з яких перебувала людина. На жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці працюють всі екстрені служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Антидронові "пастки" в дії: на Запоріжжі показали роботу захисних тунелів. ФОТО

Оновлення щодо атаки на Запоріжжя

Голова ОВА повідомив, що через ворожу атаку на Запоріжжя уже троє загиблих.

"Росіяни забрали життя подружжя: 48-річного чоловіка та 43-річної жінки. Загинув і їхній 57-річний сусід", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, згоріли 3 автівки.

Крім того, через ворожий удар без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Обстріли Запорізького району

Так, голова ОВА зауважив, що росіяни продовжують терор цивільних.

Унаслідок ворожих ударів по Запорізькому району загинула людина, ще одну – травмовано.

Читайте: Ще понад 500 осіб необхідно евакуювати із двох районів Запорізької області, - ОВА