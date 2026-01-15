Ще понад 500 осіб необхідно евакуювати із двох районів Запорізької області, - ОВА

Через безпекову ситуацію із двох районів Запорізької області потрібно вивезти ще понад 500 людей, евакуацію планують завершити на початку лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в телеефірі.

Він нагадав, що наразі обов’язкова евакуація триває з шести населених пунктів трьох громад двох районів - Пологівського та Запорізького.

Перебіг евакуації

"Вже евакуйовано понад 700 людей, з яких 480 - це діти. Обов'язкова евакуація стартувала 2 січня. Ще потрібно евакуювати трохи більш ніж пів тисячі людей, тобто більше половини людей вже евакуйовані", - розповів речник.

За словами Коваленка, завершити цей процес планують на початку лютого.

