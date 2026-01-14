Обов’язкову евакуацію оголосили у 5 населених пунктах Запорізької області
У п'яти населених пунктах Запорізької області оголосили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено Черкаську область.
"Обовʼязкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів - це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед – дітей.
Разом із Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, місцевою владою та всіма залученими службами забезпечуємо чітку координацію дій, безпечний маршрут евакуації та необхідну підтримку для кожної родини на всіх етапах", - додав Кулеба.
Що передувало?
- Наприкінці грудня 2025 року у Чернігівській області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію жителів 14 прикордонних населених пунктів через постійні обстріли. Евакуацію планують завершити протягом 30 днів.
- 2 січня 2026 року Координаційний штаб з питань евакуації ухвалив рішення про примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з їхніми батьками із 44 прифронтових населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.
