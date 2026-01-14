Новини Евакуація з Запоріжжя
Обов’язкову евакуацію оголосили у 5 населених пунктах Запорізької області

Обов’язкова евакуація на Запоріжжі: що відомо?

У п'яти населених пунктах Запорізької області оголосили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено Черкаську область.

"Обовʼязкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів - це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед – дітей.

Разом із Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, місцевою владою та всіма залученими службами забезпечуємо чітку координацію дій, безпечний маршрут евакуації та необхідну підтримку для кожної родини на всіх етапах", - додав Кулеба.

Читайте: Евакуація на Донеччині: у Костянтинівці залишаються проживати 2850 осіб, у Покровську - 1250

Що передувало?

  • Наприкінці грудня 2025 року у Чернігівській області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію жителів 14 прикордонних населених пунктів через постійні обстріли. Евакуацію планують завершити протягом 30 днів.
  • 2 січня 2026 року Координаційний штаб з питань евакуації ухвалив рішення про примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з їхніми батьками із 44 прифронтових населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.

Читайте: Евакуація з прифронтових районів Донеччини: у Добропільській громаді залишаються понад 1400 жителів

Дуже шкода, що так відбувається. Іншого при таких розкладах - просто неможливо. Це все-таки досягнення Запоріжжя. Їх голосування за президента і депутатів у Верховну Раду приносять свої результати. Тут не тільки агресія ворога. Були діїї і внаслідок них наступають очікувані наслідки.
14.01.2026 11:34 Відповісти
Шо ти оце мелеш.???.як в тебе язик повертається???
14.01.2026 11:36 Відповісти
А що не так? То нам Трамп розмінував Чонгар і акваторію Азовського моря? Чи можливо Байден знищив ракетні програми і відвів наші війська із підготовлених, забетонованих фортифікацій в чисте поле з 20 позицій? Чи Мерц скоротив нам 40 тисяч армії, розформував танкові частини, познімав клістрони із систем ППО? Чи Маркон сфальшував справи на генералі Марченко, Павловського, Кривонеоса, звільник Залужного і 18 генералів Генштабу..? Зупинив виробництво бронежилетів, шоломів, катерів, САУ "Богдана", танків та іншого? Можливо поляк Туск закатав нам всі бюджетні гроші більше 500 мільярдів в асфальт і кричав, що нападу не буде, а будуть шашлики? Та ні, це зробив Голобородько і його слуги - монобільшість із Ради і на місцях. А цих "слуг" і Голобородька вибрали, в тому числі мешканці Запоріжжя. Гугл Вам в допомогу, щоб подивитися відсоток голосування у 2019 році.
14.01.2026 11:47 Відповісти
БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ!!!!!! І ВСЕ ПОТОМСТВО ТВОЄ!!!!! АМІНЬ.
15.01.2026 14:29 Відповісти
Просирський робить свою справу, просирає території ворогу, потім буде чергове підрахуйство і скільки орків ліквідовано за добу/тиждень/місяць/рік..якщо в них такі втрати то в них вистачає сил і просуватися ще? Щось тут не сходиться.
14.01.2026 11:36 Відповісти
Йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено Черкаську область. Джерело: https://censor.net/ua/n3595372, а чому не Буковель? Мабуть тому що не добратися туди бо сніга навалило?
14.01.2026 11:37 Відповісти
та да 🤡 говнокомандуючий вже і запоріж'я здає ...шо хтіли ,те і маємо ...можно ржати далі 😢...
14.01.2026 12:54 Відповісти
 
 