Евакуація на Донеччині: у Костянтинівці залишаються проживати 2850 осіб, у Покровську - 1250
У Костянтинівці на Донеччині евакуація вкрай ускладнена, з Покровська – взагалі не проводиться, проте там залишаються проживати понад 4 тисячі осіб.
Про перебіг евакуації населення в Донецькій області розповіли в ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Цивільні на підконтрольній Україні Донеччині
Так, станом на початок 2026 року на підконтрольній українській владі території Донеччини залишаються проживати 192,6 тисячі цивільних мешканців. Серед них 12 405 дітей.
За минулий тиждень за межі Донецької області виїхали самостійно або були евакуйовані 290 жителів, з них 38 дітей.
Евакуація з Костянтинівки та Покровська
Вкрай ускладнена евакуація з міста Костянтинівки, де залишаються проживати 2850 жителів.
Статичною залишається кількість людей у Покровську – за офіційними підрахунками, там залишаються 1250 цивільних, евакуація звідти не ведеться.
Зона активних бойових дій
Зазначається, що до зони активних бойових дій наразі належить територія 21 громади, там проживають 33,6 тисячі жителів, зокрема 248 дітей у Дружківці.
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