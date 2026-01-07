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Новини Евакуація з Донеччини
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Евакуація на Донеччині: у Костянтинівці залишаються проживати 2850 осіб, у Покровську - 1250

Евакуація на Донеччині

У Костянтинівці на Донеччині евакуація вкрай ускладнена, з Покровська – взагалі не проводиться, проте там залишаються проживати понад 4 тисячі осіб.

Про перебіг евакуації населення в Донецькій області розповіли в ОДА, передає Цензор.НЕТ.

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Цивільні на підконтрольній Україні Донеччині

Так, станом на початок 2026 року на підконтрольній українській владі території Донеччини залишаються проживати 192,6 тисячі цивільних мешканців. Серед них 12 405 дітей.

За минулий тиждень за межі Донецької області виїхали самостійно або були евакуйовані 290 жителів, з них 38 дітей.

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Евакуація з Костянтинівки та Покровська

Вкрай ускладнена евакуація з міста Костянтинівки, де залишаються проживати 2850 жителів.

Статичною залишається кількість людей у Покровську – за офіційними підрахунками, там залишаються 1250 цивільних, евакуація звідти не ведеться.

Також читайте: У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 19 населених пунктів

Зона активних бойових дій

Зазначається, що до зони активних бойових дій наразі належить територія 21 громади, там проживають 33,6 тисячі жителів, зокрема 248 дітей у Дружківці.

Автор: 

евакуація (2564) Донецька область (11530) Покровськ (1363) Костянтинівка (619)
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Топ коментарі
+4
На мою думку потрібно проводити примусову евакуацію, вони пі*дар*м здають наші позиції, і працюють навідниками. Як можна в цьому логові крис воювати!?
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07.01.2026 19:47 Відповісти
+2
Зачеканці. прийдуть кацапи будуть защоканцями
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07.01.2026 19:36 Відповісти
+2
Вже поселив, на дачі
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07.01.2026 20:06 Відповісти

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