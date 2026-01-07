Эвакуация на Донетчине: в Константиновке остаются проживать 2850 человек, в Покровске - 1250
В Константиновке Донецкой области эвакуация крайне затруднена, из Покровска – вообще не проводится, однако там остаются проживать более 4 тысяч человек.
О ходе эвакуации населения в Донецкой области рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Гражданские на подконтрольной Украине Донетчине
Так, по состоянию на начало 2026 года на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются проживать 192,6 тысячи гражданских жителей. Среди них - 12 405 детей.
За минувшую неделю за пределы Донецкой области выехали самостоятельно или были эвакуированы 290 жителей, из них - 38 детей.
Эвакуация из Константиновки и Покровска
Крайне затруднена эвакуация из города Константиновки, где остаются проживать 2850 жителей.
Статичным остается количество людей в Покровске – по официальным подсчетам, там остаются 1250 гражданских, эвакуация оттуда не ведется.
Зона активных боевых действий
Отмечается, что к зоне активных боевых действий в настоящее время относится территория 21 громады, там проживают 33,6 тысячи жителей, в том числе - 248 детей в Дружковке.
