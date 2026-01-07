РУС
Новости Эвакуация из Донетчины
267 9

Эвакуация на Донетчине: в Константиновке остаются проживать 2850 человек, в Покровске - 1250

Эвакуация в Донецкой области

В Константиновке Донецкой области эвакуация крайне затруднена, из Покровска – вообще не проводится, однако там остаются проживать более 4 тысяч человек.

О ходе эвакуации населения в Донецкой области рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Гражданские на подконтрольной Украине Донетчине

Так, по состоянию на начало 2026 года на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются проживать 192,6 тысячи гражданских жителей. Среди них - 12 405 детей.

За минувшую неделю за пределы Донецкой области выехали самостоятельно или были эвакуированы 290 жителей, из них - 38 детей.

Эвакуация из Константиновки и Покровска

Крайне затруднена эвакуация из города Константиновки, где остаются проживать 2850 жителей.

Статичным остается количество людей в Покровске – по официальным подсчетам, там остаются 1250 гражданских, эвакуация оттуда не ведется.

Зона активных боевых действий

Отмечается, что к зоне активных боевых действий в настоящее время относится территория 21 громады, там проживают 33,6 тысячи жителей, в том числе - 248 детей в Дружковке.

Зачеканці. прийдуть кацапи будуть защоканцями
07.01.2026 19:36 Ответить
кому патякати , як не заброньованцям.
07.01.2026 19:45 Ответить
ще недавно на Донеччині лунали крики:
хутєн ввєді вайска..
07.01.2026 19:41 Ответить
На мою думку потрібно проводити примусову евакуацію, вони пі*дар*м здають наші позиції, і працюють навідниками. Як можна в цьому логові крис воювати!?
07.01.2026 19:47 Ответить
Скільки сімей ти готовий поселити у себе ?
07.01.2026 19:51 Ответить
Вже поселив, на дачі
07.01.2026 20:06 Ответить
Для держави - копійки розселення 1000 чоловік, порівняно із втратами, які приносять ждуни
07.01.2026 20:08 Ответить
У Береговім повно міця!
07.01.2026 20:02 Ответить
нещасні люди
07.01.2026 20:08 Ответить
 
 