Обязательную эвакуацию объявили в 5 населенных пунктах Запорожской области

Обязательная эвакуация в Запорожье: что известно?

В пяти населенных пунктах Запорожской области объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями.

Об этом сообщил вице-премьер-министрпо восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Речь идет о 40 детях из 26 семей в двух громадах. Для их приема и размещения определена Черкасская область.

"Обязательная эвакуация – всегда трудный шаг. Но в условиях постоянных обстрелов – это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего – детей.

Совместно с Министерством социальной политики, Министерством внутренних дел, местными властями и всеми привлеченными службами обеспечиваем четкую координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и необходимую поддержку для каждой семьи на всех этапах", - добавил Кулеба.

Что предшествовало?

  • В конце декабря 2025 года в Черниговской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 приграничных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. Эвакуацию планируют завершить в течение 30 дней.
  • 2 января 2026 года Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей с их родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

Дуже шкода, що так відбувається. Іншого при таких розкладах - просто неможливо. Це все-таки досягнення Запоріжжя. Їх голосування за президента і депутатів у Верховну Раду приносять свої результати. Тут не тільки агресія ворога. Були діїї і внаслідок них наступають очікувані наслідки.
14.01.2026 11:34 Ответить
Шо ти оце мелеш.???.як в тебе язик повертається???
14.01.2026 11:36 Ответить
А що не так? То нам Трамп розмінував Чонгар і акваторію Азовського моря? Чи можливо Байден знищив ракетні програми і відвів наші війська із підготовлених, забетонованих фортифікацій в чисте поле з 20 позицій? Чи Мерц скоротив нам 40 тисяч армії, розформував танкові частини, познімав клістрони із систем ППО? Чи Маркон сфальшував справи на генералі Марченко, Павловського, Кривонеоса, звільник Залужного і 18 генералів Генштабу..? Зупинив виробництво бронежилетів, шоломів, катерів, САУ "Богдана", танків та іншого? Можливо поляк Туск закатав нам всі бюджетні гроші більше 500 мільярдів в асфальт і кричав, що нападу не буде, а будуть шашлики? Та ні, це зробив Голобородько і його слуги - монобільшість із Ради і на місцях. А цих "слуг" і Голобородька вибрали, в тому числі мешканці Запоріжжя. Гугл Вам в допомогу, щоб подивитися відсоток голосування у 2019 році.
14.01.2026 11:47 Ответить
Просирський робить свою справу, просирає території ворогу, потім буде чергове підрахуйство і скільки орків ліквідовано за добу/тиждень/місяць/рік..якщо в них такі втрати то в них вистачає сил і просуватися ще? Щось тут не сходиться.
14.01.2026 11:36 Ответить
Йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено Черкаську область. Джерело: https://censor.net/ua/n3595372, а чому не Буковель? Мабуть тому що не добратися туди бо сніга навалило?
14.01.2026 11:37 Ответить
та да 🤡 говнокомандуючий вже і запоріж'я здає ...шо хтіли ,те і маємо ...можно ржати далі 😢...
14.01.2026 12:54 Ответить
 
 