Обязательную эвакуацию объявили в 5 населенных пунктах Запорожской области
В пяти населенных пунктах Запорожской области объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями.
Об этом сообщил вице-премьер-министрпо восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет о 40 детях из 26 семей в двух громадах. Для их приема и размещения определена Черкасская область.
"Обязательная эвакуация – всегда трудный шаг. Но в условиях постоянных обстрелов – это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего – детей.
Совместно с Министерством социальной политики, Министерством внутренних дел, местными властями и всеми привлеченными службами обеспечиваем четкую координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и необходимую поддержку для каждой семьи на всех этапах", - добавил Кулеба.
Что предшествовало?
- В конце декабря 2025 года в Черниговской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 приграничных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. Эвакуацию планируют завершить в течение 30 дней.
- 2 января 2026 года Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей с их родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль