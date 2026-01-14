Обязательную эвакуацию объявили в 5 населенных пунктах Запорожской области

В пяти населенных пунктах Запорожской области объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями.

Об этом сообщил вице-премьер-министрпо восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Речь идет о 40 детях из 26 семей в двух громадах. Для их приема и размещения определена Черкасская область.

"Обязательная эвакуация – всегда трудный шаг. Но в условиях постоянных обстрелов – это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего – детей.



Совместно с Министерством социальной политики, Министерством внутренних дел, местными властями и всеми привлеченными службами обеспечиваем четкую координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и необходимую поддержку для каждой семьи на всех этапах", - добавил Кулеба.

Читайте: Эвакуация в Донецкой области: в Константиновке остаются проживать 2850 человек, в Покровске - 1250

Что предшествовало?

В конце декабря 2025 года в Черниговской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 приграничных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. Эвакуацию планируют завершить в течение 30 дней.

2 января 2026 года Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей с их родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

Читайте: Эвакуация из прифронтовых районов Донецкой области: в Добропольской общине остаются более 1400 жителей