Росіяни завдали 876 ударів по Запорізькій області: одна людина загинула, ще шість - поранені. ФОТО

Упродовж доби російські окупанти завдали 876 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви обстрілів

Як зазначається, внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони області одна людина загинула і шість поранені.

Чим атакувала РФ?

Так, російські війська для атак на область застосовували авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію.

Зокрема:

9 авіаударів завдано по Таврійському, Гуляйполю, Залізничному, Долинці, Різдвянці, Староукраїнці.

498 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Балабине, Григорівку, Бойкове, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Зелене, Дорожнянку, Варварівку.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці.

363 артудари завдано по Степногірську, Приморському, Степовому, Оріхову, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Дорожнянці, Солодкому.

Пошкодження

Також повідомляється, що надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автомобілів.