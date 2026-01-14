Трьох людей поранено внаслідок ворожих ударів по Оріхову і Таврійскому
Сьогодні, 14 січня, російські війська обстріляли Запорізький і Пологівський райони в Запорізькій області, внаслідок чого є поранні.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Пологівський район
Так, унаслідок ворожої атаки на Пологівський район поранено жінку.
Росіяни вдарили з артилерії по Оріхову, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.
Зазначається, що поранена 54-річна жінка отримує усю необхідну медичну допомогу.
Запорізький район
У результаті ворожої атаки на Запорізький район дві людини поранені.
За даними ОВА, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Таврійському.
Зруйновано приватний будинок та магазин. На місці одного з влучань виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та споруди поруч.
Травмовані 84-річна жінка та 65-річний чоловік. Їм надається уся необхідна допомога.
