Новости Обстрелы Запорожской области
256 0

Трое людей ранены в результате вражеских ударов по Орехову и Таврическому

Запорожская область после обстрела

Сегодня, 14 января, российские войска обстреляли Запорожский и Пологовский районы в Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Пологовский район

Так, в результате вражеской атаки на Пологовский район ранена женщина.

Россияне нанесли артиллерийский удар по Орехову, в результате чего поврежден частный дом.

Отмечается, что раненая 54-летняя женщина получает всю необходимую медицинскую помощь.

Запорожский район

В результате вражеской атаки на Запорожский район два человека ранены.

По данным ОВА, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Таврическому.

Разрушены частный дом и магазин. На месте одного из попаданий возник пожар. Взрывной волной и обломками повреждены дома и сооружения рядом.

Травмированы 84-летняя женщина и 65-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая помощь.

обстрел (31325) Запорожская область (3974) Таврическое (2) Орехов (31)
