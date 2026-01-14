Трое людей ранены в результате вражеских ударов по Орехову и Таврическому
Сегодня, 14 января, российские войска обстреляли Запорожский и Пологовский районы в Запорожской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Пологовский район
Так, в результате вражеской атаки на Пологовский район ранена женщина.
Россияне нанесли артиллерийский удар по Орехову, в результате чего поврежден частный дом.
Отмечается, что раненая 54-летняя женщина получает всю необходимую медицинскую помощь.
Запорожский район
В результате вражеской атаки на Запорожский район два человека ранены.
По данным ОВА, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Таврическому.
Разрушены частный дом и магазин. На месте одного из попаданий возник пожар. Взрывной волной и обломками повреждены дома и сооружения рядом.
Травмированы 84-летняя женщина и 65-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль