РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10839 посетителей онлайн
Новости Видео Отключение электроэнергии Удары по энергетике
842 0

Войска РФ атаковали энергообъекты на Запорожье: ранены две работницы облэнерго, есть отключение электроэнергии. ВИДЕО

Российские войска нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть отключение электроэнергии и пострадавшие

Как отмечается, в результате атаки повреждено оборудование, что привело к отключению электроэнергии у значительного количества потребителей. К сожалению, есть пострадавшие среди персонала предприятия.

Состояние пострадавших

По данным Минэнерго, ранения получили две работницы компании. Обе женщины оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. Врачи диагностировали у одной из пострадавших ожоги лица, рук и головы. Угрозы ее жизни нет. Состояние другой сотрудницы вызывает большее беспокойство: женщина получила ожоги и контузию, во время транспортировки в больницу находилась без сознания. Медики проводят полное обследование для установления окончательного диагноза.

"Энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, как только позволит ситуация с безопасностью", - добавили в Минэнерго.

Автор: 

энергетика (3418) Запорожская область (4275) Минэнерго (575)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 