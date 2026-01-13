Войска РФ атаковали энергообъекты на Запорожье: ранены две работницы облэнерго, есть отключение электроэнергии. ВИДЕО
Российские войска нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Есть отключение электроэнергии и пострадавшие
Как отмечается, в результате атаки повреждено оборудование, что привело к отключению электроэнергии у значительного количества потребителей. К сожалению, есть пострадавшие среди персонала предприятия.
Состояние пострадавших
По данным Минэнерго, ранения получили две работницы компании. Обе женщины оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. Врачи диагностировали у одной из пострадавших ожоги лица, рук и головы. Угрозы ее жизни нет. Состояние другой сотрудницы вызывает большее беспокойство: женщина получила ожоги и контузию, во время транспортировки в больницу находилась без сознания. Медики проводят полное обследование для установления окончательного диагноза.
"Энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, как только позволит ситуация с безопасностью", - добавили в Минэнерго.
