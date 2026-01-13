РУС
3 398 39

После сегодняшнего обстрела в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, ситуация чрезвычайно сложная, - Кличко

отключение света в Киеве

После сегодняшнего обстрела в Киеве сейчас еще больший дефицит электроэнергии.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в энергосистеме

"Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная", - уточнил он.

Кличко напомнил, что сейчас без отопления около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью.

Отключены потребители в Киеве и 7 областях в результате обстрелов РФ, - Минэнерго

"Также хочу акцентировать внимание на том, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности!

Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации", - резюмирует мэр.

Как сообщалось, экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевской области.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
  • Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
  • По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
  • Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.
  • По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

В Киеве из-за морозов в некоторых домах разрываются трубы и батареи отопления.

Киев энергетика отключение света
Топ комментарии
+12
Може один "лідор" попросить допомогти Києву таких собі Міндича та Цукермана?
Да, а "двушечку" Деркач вже не поверне?
13.01.2026 13:15 Ответить
+9
Мер міста має будувати дрони-перехоплювачі?.. Це точно його обов'язки?
13.01.2026 13:23 Ответить
+8
Ну нехай до мААЦкви важко дотягтись. А чому бєлгород, вороньєж, курськ, ростоФ, брянськ та ін. зі світлом?
13.01.2026 13:20 Ответить
Може один "лідор" попросить допомогти Києву таких собі Міндича та Цукермана?
Да, а "двушечку" Деркач вже не поверне?
13.01.2026 13:15 Ответить
13.01.2026 13:21 Ответить
Можна побудувати електростанцію на базі котла ДКВР, до цього котла потрібн додати пальники ТЕФФ для спалення біопалива і турбіну низького тиску або паровий двигун з генератором. Шукаємо по Києву де ще є великі котли ДКВР або аналоги, і на базі них будуємо електростанцію.
13.01.2026 13:39 Ответить
На базі котла ДКВР та пальників ТЕФФ з надувом можна організувати електростанцію потужністю 1-3,5 МВт.
13.01.2026 13:41 Ответить
На базі пальників ТЕФФ можна організувати повітряне опалення житлових будинків без води. Один пальник біопалива ТЕФФ дає теплову потужність 20МВт, що дозволяє опалити кілька багатоповерховних будинків теплим повітрям через теплообмінник, в якому відпрацьованими газами біопалива гріється чисте повітря, яке подається в квартири
13.01.2026 13:44 Ответить
Ты у нас уже и "эксперд" по котлам, Игорек? Свежие таблетки подвезли? "Гений" супер широкого профиля.
13.01.2026 14:50 Ответить
Супермаркети великих мереж давно вже на генераторах - їх геть пох..й на дефіцит електрики.
13.01.2026 13:16 Ответить
І ШО НАВІТЬ НА КОНЦЕРТ квартилу не можна сходити? Памятаю війна уже йшла з 2014 а вони мало того що були по Москві і з тероритсами спілкувались і Київ збивав повні зали.

Що сталось? Щось не так?
13.01.2026 13:17 Ответить
Я вчора їхав повз палац Україна, найближчим часом буде Могилевська і Віхтор Падлік.
13.01.2026 13:26 Ответить
А літом ти про що думав? Ну тепер пропонуй побігати киянам по новенькій бруківці і по скверикам. А всього навсього потрібно замість сквериків будувати дрони-перехоплювачі.
13.01.2026 13:19 Ответить
Доречі, мобільним операторам, чому не працює мобільний інтернет даже 3-4G? Чи ви зразу на 5G переходите?
13.01.2026 13:22 Ответить
Мер міста має будувати дрони-перехоплювачі?.. Це точно його обов'язки?
13.01.2026 13:23 Ответить
3.14здануло за що заплатили
13.01.2026 13:27 Ответить
Верховний Шашликокомандувач, ти цього не знав?
13.01.2026 13:35 Ответить
А в 19 ти чим думав коли обирав чмо та агента фсб преЗЕдентом? до чого тут Кличко? Кличко мав дрони перехоплювачі купувати чи все ж таки голова військової адміністрації зелена мамдка?
Чи може Кличко мав закупити ракети для ПВО? хворого можна вилікувати, а довбойоби необучаємі....
13.01.2026 13:26 Ответить
Ні, я за Петьку не голосував
13.01.2026 13:36 Ответить
хто б сумнівався, ти ж путькин
13.01.2026 13:45 Ответить
Перехоплювачи баллистических ракет??!
13.01.2026 14:02 Ответить
Ну нехай до мААЦкви важко дотягтись. А чому бєлгород, вороньєж, курськ, ростоФ, брянськ та ін. зі світлом?
13.01.2026 13:20 Ответить
Мацкву тільки двушечками бомбить лідор. Двушечкі лтят, будєм всєх бамбіть.
13.01.2026 13:26 Ответить
Дядьку, замість писати багато слів, оберніться в бік масквабаду, вваліть з пердака і не забудьте піднести запальничку. Якщо є інша зброя, то також буде добре.
13.01.2026 13:33 Ответить
Так тоді для чого пиНдіти та грозитись що ми як дамо, як дамо? У нас тіпа ХВламінгів до**еної матері багато, то ще шось таке є, таке є... Це шо, тіпа, як в мультику про Капітошку, щоб усі боялись, щоб не насміхались?
13.01.2026 13:38 Ответить
Шановний пане, Ви ж доросла людина. Ви вірите всьому, що вам кажуть? Чи хоча б намагаєтесь критично осмислити ситуацію?
13.01.2026 13:43 Ответить
Да, захист ТЕЦ та ТЕС просрано - не будемо вже і пальцем показувати, ким саме. АЛЕ...
Але, кацапам теж дістається, військові свою роботу роблять - писАв вже сьогодні, що зайшов на кацапський форум, ось що вони пишуть:
- "Кроме завода «Атлант Аэро» долбанули по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева. Предприятие «Атлант Аэро» производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов «Орион» и FPV-беспилотников".
- "Именно так. Атлант Аэро. Как бы по мягче-остались от цехов тока каркасы. Разъё&ано всё. Работать уже не будет. И явно не беспилотник прилетел, ракету видели. По жертвам-хз, но мы ушли со второй в 00.30, а пара цехов и основной работали до 5.00. ****** в 5.17. Там охрана ещё находится. Успели ли они в убежище...хотя там такое убежище".
І на диво, прозвучали питання: "Какой мудак сказал: Я принял решение..., из-за чего нас сейчас и бомбят?!!!".
Що ж, на 5-му році почало доходити. А щодо "Ударить Орешником еще раз", пишуть:

- Так хохлы разобрали остатки Орешника во Львове - там гироскопы 60-х годов, времён Гагарина. Попробуй на складах найти запчасти брежневских времён..."
Реально той Орєшнік - це РСД-10 Піонер та Рубіж-18, нічого нового... Так, пугалка для Європи.
13.01.2026 13:43 Ответить
А де ж обіцяний "найвеличнішим"блекаут москви?
Взагалі що обіцяного ним справдилось.Хіба долар по 45, майже.
13.01.2026 13:27 Ответить
Прошу пана. Якщо вам обіцяють 1000 відсотків на місяць на депозит. Ви віддасте гроші, чи трошки подумаєте, і зрозумієте, що такого не може бути і вас най..... дурять?
13.01.2026 13:35 Ответить
Вєталь, я тобі співчуваю, звичайно....АЛЕ - всі зими теплі не бувають, Міндічі-шміндічі - всі бачили, знали....ну, що тепер? А тепер - у мене дрова є, безперебійник є, генератор є..., бо думав два роки тому
13.01.2026 13:35 Ответить
Обов'язково про це трезвонити ? Ви ж даєте кацапам інформацію про стан енергосистеми . !!
Це те саме що й публікація фото з місця прильотів , на яких видно - влучили вони чи ні .!!
13.01.2026 13:41 Ответить
Нє!
З Віталєй все ясно!
А, що нам скаже потужний хач тімурчік?
Як військовий адмінстратор захистив київ?
Що, конкретно робиться військовою адміністрацією?
Старанно виконуються доручення дебілки свириденки?
13.01.2026 13:45 Ответить
Воно освоює гроші, сп@зжені з бюджету Києва..
13.01.2026 13:58 Ответить
Вже джигіт освоїв гроши.
13.01.2026 14:43 Ответить
Кличкові "ноги-в-руки" і організувати з комунальників ремонтні бригади та відвезти їх на місця для допомоги енергетикам.
В також:
1) злити воду з систем централізованого теплопостачання у "холодних" будинках для недопущення розриву труб і батарей, як це було в Алчевську;
2) забезпечити мешканців "холодних" будинків, насамперед - вразливі категорії населення, спальними мішками, буржуйками і дровами, встановити поблизу пересувні "пункти незламності" з бензиновими електро-генераторами та "польовими кухнями";
3) організувати своєчасне і повне інформування мешканців міста щодо всіх аспектів цієї надзвичайної ситуації.
13.01.2026 14:05 Ответить
"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності! Джерело: https://censor.net/ua/n3595214

Нажаль це правда. Новус у свому застасунку надіслав сповіщення що деякі супермаркети закриваются зі списком які саме.
13.01.2026 14:10 Ответить
переселяйте всіх киян в биковель, там все є: і світло, і тепло, і газ.
13.01.2026 14:13 Ответить
при чому безкоштовно: 3000 на подорож - це програма найвеличнішого
13.01.2026 14:14 Ответить
Зачем так далеко? В ТРЦ, супермаркеты, ВДНХ. Тепло, светло, еда есть, интернет и куча развлечений. Им на свет пох. Все есть. И по затратам даже выгодно. Не закрывается никто. Потому что бизнес. Деньги не тырят, а считают. А кто-то все лето деньги в асфальт и бордюры закатывал. С таким остервенением которого я не видел послежни лет 10 точно. Поэтому там где деньги считают, там тепло и светло. А там где хороший асфальт, там замерзают.
13.01.2026 14:47 Ответить
То ремонтуйте і запускайте цілі енергоблоки ЧАЕС
13.01.2026 14:40 Ответить
Це ж багато народу і куди їх?
13.01.2026 14:45 Ответить
 
 