После сегодняшнего обстрела в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, ситуация чрезвычайно сложная, - Кличко

После сегодняшнего обстрела в Киеве сейчас еще больший дефицит электроэнергии.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в энергосистеме

"Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная", - уточнил он.

Кличко напомнил, что сейчас без отопления около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью.

"Также хочу акцентировать внимание на том, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности!

Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации", - резюмирует мэр.

Как сообщалось, экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевской области.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.

По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

