После сегодняшнего обстрела в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, ситуация чрезвычайно сложная, - Кличко
После сегодняшнего обстрела в Киеве сейчас еще больший дефицит электроэнергии.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в энергосистеме
"Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная", - уточнил он.
Кличко напомнил, что сейчас без отопления около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью.
"Также хочу акцентировать внимание на том, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности!
Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации", - резюмирует мэр.
Как сообщалось, экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевской области.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
- Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
- По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
- Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.
- По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.
Да, а "двушечку" Деркач вже не поверне?
Що сталось? Щось не так?
Чи може Кличко мав закупити ракети для ПВО? хворого можна вилікувати, а довбойоби необучаємі....
Але, кацапам теж дістається, військові свою роботу роблять - писАв вже сьогодні, що зайшов на кацапський форум, ось що вони пишуть:
- "Кроме завода «Атлант Аэро» долбанули по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева. Предприятие «Атлант Аэро» производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов «Орион» и FPV-беспилотников".
- "Именно так. Атлант Аэро. Как бы по мягче-остались от цехов тока каркасы. Разъё&ано всё. Работать уже не будет. И явно не беспилотник прилетел, ракету видели. По жертвам-хз, но мы ушли со второй в 00.30, а пара цехов и основной работали до 5.00. ****** в 5.17. Там охрана ещё находится. Успели ли они в убежище...хотя там такое убежище".
І на диво, прозвучали питання: "Какой мудак сказал: Я принял решение..., из-за чего нас сейчас и бомбят?!!!".
Що ж, на 5-му році почало доходити. А щодо "Ударить Орешником еще раз", пишуть:
- Так хохлы разобрали остатки Орешника во Львове - там гироскопы 60-х годов, времён Гагарина. Попробуй на складах найти запчасти брежневских времён..."
Реально той Орєшнік - це РСД-10 Піонер та Рубіж-18, нічого нового... Так, пугалка для Європи.
Взагалі що обіцяного ним справдилось.Хіба долар по 45, майже.
Це те саме що й публікація фото з місця прильотів , на яких видно - влучили вони чи ні .!!
З Віталєй все ясно!
А, що нам скаже потужний хач тімурчік?
Як військовий адмінстратор захистив київ?
Що, конкретно робиться військовою адміністрацією?
Старанно виконуються доручення дебілки свириденки?
В також:
1) злити воду з систем централізованого теплопостачання у "холодних" будинках для недопущення розриву труб і батарей, як це було в Алчевську;
2) забезпечити мешканців "холодних" будинків, насамперед - вразливі категорії населення, спальними мішками, буржуйками і дровами, встановити поблизу пересувні "пункти незламності" з бензиновими електро-генераторами та "польовими кухнями";
3) організувати своєчасне і повне інформування мешканців міста щодо всіх аспектів цієї надзвичайної ситуації.
Нажаль це правда. Новус у свому застасунку надіслав сповіщення що деякі супермаркети закриваются зі списком які саме.