Экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевщины - ДТЭК (обновлено)
Утром 13 января в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Что известно?
"По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Просим разумно потреблять электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.
"Киев, Бучанский район Киевской области: экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений, будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - добавили в ДТЭК.
Обновленная информация
По данным Минэнерго, из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии.
"Причины введения ограничений - ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области. Предварительно обнародованные графики обесточений в Киеве и области пока не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Просим относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам – быть бережливыми в потреблении света, который сейчас появляется в сети. Восстановительные работы продолжаются 24/7", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нагуя! споживачі що самі не побачать. Ну навіщо завжди давати безкоштовну інформацію московитам. Потрібно це заборонити. Писати все погавно на всіх обїєктах не діють графіки, а споживачі вже самі зрозуміють алгоритм коли вмикають емпіричним шляхом.
Свого часу не так давно кейс. Кільки полагодили у свій час Трипільску ТЕС і вона собі тихонько працювала.
Але ніт треба якійсь мудоті поїхати на ТЕС і для всіх смі показати яке воно потужне. І незабаром опять разфігачили . Ну гребані діверсанти при владі. Сидіть собі тихо, нащо цей гнилий піар.
Треба писати - все погано, все розбомбили. Треба тікати. Он Кличко вірно все озвучив, а його за це хейтять.
Але ми можемо його пройти, якщо будемо РАЗОМ.
Найбільша проблема енергопостачання після розбитого розподілу - це пікові навантаження.
Під час пікових навантажень споживання може підвищуватися у рази відносно середньодобових значень.
Саме високі пікові навантаження зазвичай є причиною відключень. Бо, як ви мабуть помітили, у вихідні дні, коли люди не йдуть на роботу і споживання розподілене по днях рівномірно, відключень значно менше.
Це не стосується аварійних ситуацій, коли вчора розбили трансформатор і сьогодні його лагодять тому електропостачання не буде, як не економ.
Але МИ МОЖЕМО ВПЛИВАТИ!
Ми справді можемо зменшити кількість відключень, якщо будемо СОЛІДАРНІ і думатимемо не тільки про себе, а й про інших людей.
Перше і головне: споживаємо мінімум! У мене зараз горить одна лампочка і мені її вистачає, щоб сидіти і писати цей пост.
Прошу і вас ВИМКНУТИ все, чим не користуєтесь.
Якщо кожне домогосподарство скоротить своє споживання на 20% від звичного, це не сильно вас обмежить, але якісь люди, які зараз сидить без світла, отримають ваш енергетичний донат і їм стане світліше.
Друге - всі зарядки тільки вночі. Якщо рівень зарядки акумуляторів і павербанків не критичний, поставте їх на зарядку ВНОЧІ. Вночі найнижче споживання і це буде ваш внесок в енергетичний баланс.
Третє - визначте свої найбільші споживачі електроенергії. Зазвичай це електроплити, електрочайники, пральні машини, бойлери, кондиціонери, фени та інше. Зрозуміло, що зовсім не використовувати їх не вийде. Але, якщо ви зможете використовувати найбільші споживачі вночі, або не у часи найбільших навантажень на мережу - це сильно допоможе знизити пікові навантаження.
Четверте - спробуйте максимально уникнути споживання в часи найбільшого навантаження на електромережі. Зазвичай це 7-10 ранку і 18-22 вечора в будні дні. Якщо уникнути супервисокого навантаження в години пік, не буде потреби в надто жорстких графіках відключень.
П'яте - за можливості не вмикайте найбільші споживачі електроенергії зразу після того, як електропостачання відновиться. Бо всі вмикають і мережа перевантажується.
Я не спеціаліст і не знаю, як це все вплине в абсолютних числах, чи відсотках. Але точно знаю, що якщо ми скоротимо своє споживання і будемо уникати перевантаження мереж, менше людей буде без світла і тепла.
Сергій Марченко.
А як же ж слуги урода - басейни, бані/сауни?
Після четверга зажируємо.
Чи, хтось не вірить стюардеса смокталці юлєчкє?
А, прикиньте, як щоб Києвом рулила деградантка верещучка?
Ховайся в кукурудзу!
Наступного разу, обираємо притулу.....