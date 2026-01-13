Экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевщины - ДТЭК (обновлено)

Утром 13 января в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Что известно?

"По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Просим разумно потреблять электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.

"Киев, Бучанский район Киевской области: экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений, будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - добавили в ДТЭК.

Обновленная информация

По данным Минэнерго, из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии.

"Причины введения ограничений - ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области. Предварительно обнародованные графики обесточений в Киеве и области пока не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Просим относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам – быть бережливыми в потреблении света, который сейчас появляется в сети. Восстановительные работы продолжаются 24/7", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины. Есть угроза для Киевской и Черкасской областей.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

