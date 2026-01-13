Екстрені відключення запроваджено у Києві та Бучанському районі Київщини, - ДТЕК (оновлено)
Зранку 13 січня у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Що відомо?
"За наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.
"Київ, Бучанський район Київщини: екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - додали у ДТЕК.
"За командою НЕК Укренерго в столиці діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки", - уточнили у КМДА.
Оновлена інформація
За даними Міненерго, через складну ситуацію в енергосистемі - у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії.
"Причини запровадження обмежень - ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Просимо ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам - бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з'являється в мережі. Відновлювальні роботи тривають 24/7", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
нагуя! споживачі що самі не побачать.
Свого часу не так давно кейс. Кільки полагодили у свій час Трипільску ТЕС і вона собі тихонько працювала.
Але ніт треба якійсь мудоті поїхати на ТЕС і для всіх смі показати яке воно потужне. І незабаром опять разфігачили . Ну гребані діверсанти при владі. Сидіть собі тихо, нащо цей гнилий піар.
Треба писати - все погано, все розбомбили. Треба тікати. Он Кличко вірно все озвучив, а його за це хейтять.
Але ми можемо його пройти, якщо будемо РАЗОМ.
Найбільша проблема енергопостачання після розбитого розподілу - це пікові навантаження.
Під час пікових навантажень споживання може підвищуватися у рази відносно середньодобових значень.
Саме високі пікові навантаження зазвичай є причиною відключень. Бо, як ви мабуть помітили, у вихідні дні, коли люди не йдуть на роботу і споживання розподілене по днях рівномірно, відключень значно менше.
Це не стосується аварійних ситуацій, коли вчора розбили трансформатор і сьогодні його лагодять тому електропостачання не буде, як не економ.
Але МИ МОЖЕМО ВПЛИВАТИ!
Ми справді можемо зменшити кількість відключень, якщо будемо СОЛІДАРНІ і думатимемо не тільки про себе, а й про інших людей.
Перше і головне: споживаємо мінімум! У мене зараз горить одна лампочка і мені її вистачає, щоб сидіти і писати цей пост.
Прошу і вас ВИМКНУТИ все, чим не користуєтесь.
Якщо кожне домогосподарство скоротить своє споживання на 20% від звичного, це не сильно вас обмежить, але якісь люди, які зараз сидить без світла, отримають ваш енергетичний донат і їм стане світліше.
Друге - всі зарядки тільки вночі. Якщо рівень зарядки акумуляторів і павербанків не критичний, поставте їх на зарядку ВНОЧІ. Вночі найнижче споживання і це буде ваш внесок в енергетичний баланс.
Третє - визначте свої найбільші споживачі електроенергії. Зазвичай це електроплити, електрочайники, пральні машини, бойлери, кондиціонери, фени та інше. Зрозуміло, що зовсім не використовувати їх не вийде. Але, якщо ви зможете використовувати найбільші споживачі вночі, або не у часи найбільших навантажень на мережу - це сильно допоможе знизити пікові навантаження.
Четверте - спробуйте максимально уникнути споживання в часи найбільшого навантаження на електромережі. Зазвичай це 7-10 ранку і 18-22 вечора в будні дні. Якщо уникнути супервисокого навантаження в години пік, не буде потреби в надто жорстких графіках відключень.
П'яте - за можливості не вмикайте найбільші споживачі електроенергії зразу після того, як електропостачання відновиться. Бо всі вмикають і мережа перевантажується.
Я не спеціаліст і не знаю, як це все вплине в абсолютних числах, чи відсотках. Але точно знаю, що якщо ми скоротимо своє споживання і будемо уникати перевантаження мереж, менше людей буде без світла і тепла.
Сергій Марченко.
