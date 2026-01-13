Екстрені відключення запроваджено у Києві та Бучанському районі Київщини, - ДТЕК (оновлено)

Зранку 13 січня у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Що відомо?

"За наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.

"Київ, Бучанський район Київщини: екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - додали у ДТЕК.

"За командою НЕК Укренерго в столиці діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки", - уточнили у КМДА.

Оновлена інформація

За даними Міненерго, через складну ситуацію в енергосистемі - у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Причини запровадження обмежень - ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Просимо ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам - бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з'являється в мережі. Відновлювальні роботи тривають 24/7", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України. Є загроза для Київщини та Черкащини.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

