УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12305 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
1 196 4

У частині Солом’янського і Святошинського районів Києва знову аварійні відключення світла

в частини Києва знову зникло світло

У Солом’янському та Святошинському районах столиці знову запровадили аварійні відключення електроенергії.

У ДТЕК зазначили, що такі заходи є вимушеними та спрямовані на недопущення перевантаження електромереж і виникнення аварійних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Частина Києва повертається до планових відключень

Тим часом у частині Києва енергетики почали поступово стабілізувати електропостачання та повертатися від аварійних відключень до планових графіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Фейсбуці.

За його словами, зміни стосуються Правого берега столиці, однак не всіх районів. Енергосистема міста все ще працює з обмеженнями після попередніх пошкоджень.

Погодинні графіки відключень електроенергії запроваджують на Правому березі Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів. У цих районах, як і на Лівому березі, продовжують діяти аварійні відключення.

Що кажуть енергетики про ситуацію

Очільник YASNO запевнив, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Основна мета — якнайшвидше перевести якомога більше споживачів на прогнозовані графіки електропостачання.

За його словами, фахівці роблять усе можливе, щоб покращити ситуацію в місті та зменшити навантаження на енергосистему.

Раніше ми писали, що у Києві через морози в деяких будинках розірвало труби та батареї опалення.

Читайте: Світло може бути відсутнє тривалий час: ДТЕК повідомив про перевантаження електромереж у столиці

Автор: 

Київ (20604) електроенергія (6815) відключення світла (1667)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо за кожне відключення пдорасу ахмєтову давати по йбальніку, відключень буде набагато менше.
показати весь коментар
12.01.2026 20:04 Відповісти
ну ахметівським холуям киздіти це не мішки носити

Погодинні графіки відключень електроенергії запроваджують на Правому березі Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів. У цих районах, як і на Лівому березі, продовжують діяти аварійні відключення.
Сергій Коваленко наголосив, що ситуація залишається складною, але є позитивна динаміка. Джерело: https://censor.net/ua/n3595081
показати весь коментар
12.01.2026 20:12 Відповісти
А літом,поки кацапи не стріляли по енергетиці,нам гарно розповідали про трирівневий захист і ППО на енергооб'єктах.Типу все на контролі і ми відіб'ємось.Прийшла зима і кацапи за місяць погасили світло.Для влади головне-гроші освоїти і поділити.А люди-бидло і так перезимують.
показати весь коментар
12.01.2026 21:13 Відповісти
 
 