У частині Солом’янського і Святошинського районів Києва знову аварійні відключення світла
У Солом’янському та Святошинському районах столиці знову запровадили аварійні відключення електроенергії.
У ДТЕК зазначили, що такі заходи є вимушеними та спрямовані на недопущення перевантаження електромереж і виникнення аварійних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Частина Києва повертається до планових відключень
Тим часом у частині Києва енергетики почали поступово стабілізувати електропостачання та повертатися від аварійних відключень до планових графіків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Фейсбуці.
За його словами, зміни стосуються Правого берега столиці, однак не всіх районів. Енергосистема міста все ще працює з обмеженнями після попередніх пошкоджень.
Погодинні графіки відключень електроенергії запроваджують на Правому березі Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів. У цих районах, як і на Лівому березі, продовжують діяти аварійні відключення.
Що кажуть енергетики про ситуацію
Очільник YASNO запевнив, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Основна мета — якнайшвидше перевести якомога більше споживачів на прогнозовані графіки електропостачання.
За його словами, фахівці роблять усе можливе, щоб покращити ситуацію в місті та зменшити навантаження на енергосистему.
- У понеділок, 12 січня, у всьому Києві були запроваджені аварійні відключення електроенергії. До цього, за інформацією ДТЕК, обмеження після атаки 9 січня діяли переважно на Лівому березі, а також у частині Печерського та Голосіївського районів.
Раніше ми писали, що у Києві через морози в деяких будинках розірвало труби та батареї опалення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Погодинні графіки відключень електроенергії запроваджують на Правому березі Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів. У цих районах, як і на Лівому березі, продовжують діяти аварійні відключення.
Сергій Коваленко наголосив, що ситуація залишається складною, але є позитивна динаміка. Джерело: https://censor.net/ua/n3595081