У Києві через морози в деяких будинках розриваються труби та батареї опалення. ФОТОрепортаж

У Києві через сильні морози фіксують масові пошкодження систем опалення.

Мешканці столиці повідомляють про розриви труб і батарей у житлових будинках, спричинені замерзанням теплоносія, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначають кияни, раніше в окремих будинках воду з внутрішньобудинкових мереж зливали для запобігання аваріям під час можливих блекаутів. Втім, різке зниження температури повітря призвело до промерзання систем і подальших пошкоджень.

Комунальні служби працюють над ліквідацією аварій та відновленням теплопостачання

Мешканців закликають оперативно повідомляти про прориви й дотримуватися правил безпеки.













Читайте: ДСНС за тиждень здійснила понад 6 тисяч виїздів і врятувала 173 людини. ФОТОрепортаж