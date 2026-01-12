ДСНС за тиждень здійснила понад 6 тисяч виїздів і врятувала 173 людини. ФОТОрепортаж

Минулого тижня рятувальники ДСНС здійснили понад 6000 виїздів для ліквідації надзвичайних ситуацій і врятували 173 людини.

Найбільший виклик – наслідки російського обстрілу Києва та Київщини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Екстрені служби системи МВС допомагають у відновленні пошкоджених об’єктів та підтримують людей, які страждають через російські удари.

В пунктах незламності чергують психологи ДСНС та поліції, які допомагають громадянам впоратися зі стресом. У найбільш постраждалих районах рятувальники додатково розгорнули пневмокаркасні модулі в дворах багатоповерхівок. Там теж можна зігрітися, отримати консультацію та необхідну допомогу.

Також у столиці ДСНС встановила генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває. Додаткові генератори перекинули з інших регіонів – щоб не чекати, а відразу реагувати на потреби. Для цього в ДСНС створили окремий Енергетичний загін.

Паралельно поліція та рятувальники підтримують людей, які опинилися у складних обставинах через негоду. На автошляхах та вулицях населених пунктів збільшена кількість патрулів поліції.

Попереду ще щонайменше тиждень сильних морозів. Тож служби МВС працюють у посиленому режимі.

Раніше ми писали, що росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування.













