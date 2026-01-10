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Новини Відключення електроенергії
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ДСНС надасть додаткові джерела живлення для районів Києва з екстреними відключеннями, - КМВА

Світло в Києві

ДСНС спрямує до Києва додаткові джерел живлення, зокрема до районів, де зберігаються екстрені відключення.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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На деяких локаціях зберігається надзвичайна ситуація

"Скоординували зусилля з ДСНС щодо надання додаткових джерел живлення для наших громадян. У рятувальників є ресурс, який сьогодні за дорученням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко вирішили направити для міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі в декількох районах енергетики виконали всі можливі в цих умовах роботи. Але на деяких локаціях потреба допомоги в умовах надзвичайної ситуації залишається. Тому туди буде направлено ресурси - тобто туди, де зберігаються екстрені відключення.

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Енергетики працюють без перерв

"Щодо обʼємів живлення розкривати інформацію не візьмуся. Але всі сили і засоби, які ДСНС може направити на допомогу - будуть надані. Це дасть змогу не лише частково повернути електроенергію, але й допомогти на окремих локаціях з опаленням", - додав очільник КМВА.

Також наголошується, що енергетики працюють без перерв, щоб стабілізувати ситуацію по місту.

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Що передувало?

Автор: 

Київ (21171) електроенергія (6942) ДСНС (5419)
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Топ коментарі
+2
У рятувальників є ресурс, який сьогодні за дорученням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко вирішили направити для міста

А без "доручення" не направили б?
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10.01.2026 23:38 Відповісти
+1
Київ міг усе,тільки хто йому дасть,якщо у Київраді сидять "слуги" на бюджеті,які дарять 18млрд.уряду.А використовує бюджетні кошти військова адміністрація,призначена опой.❤️🇺🇦❤️
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11.01.2026 09:37 Відповісти

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