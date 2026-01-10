ДСНС надасть додаткові джерела живлення для районів Києва з екстреними відключеннями, - КМВА
ДСНС спрямує до Києва додаткові джерел живлення, зокрема до районів, де зберігаються екстрені відключення.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
На деяких локаціях зберігається надзвичайна ситуація
"Скоординували зусилля з ДСНС щодо надання додаткових джерел живлення для наших громадян. У рятувальників є ресурс, який сьогодні за дорученням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко вирішили направити для міста", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі в декількох районах енергетики виконали всі можливі в цих умовах роботи. Але на деяких локаціях потреба допомоги в умовах надзвичайної ситуації залишається. Тому туди буде направлено ресурси - тобто туди, де зберігаються екстрені відключення.
Енергетики працюють без перерв
"Щодо обʼємів живлення розкривати інформацію не візьмуся. Але всі сили і засоби, які ДСНС може направити на допомогу - будуть надані. Це дасть змогу не лише частково повернути електроенергію, але й допомогти на окремих локаціях з опаленням", - додав очільник КМВА.
Також наголошується, що енергетики працюють без перерв, щоб стабілізувати ситуацію по місту.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що увечері 10 січня у Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень.
- Нагадаємо, що екстрені відключення світла запроваджували у Києві та двох районах Київщини.
- Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
- За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.
- Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.
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