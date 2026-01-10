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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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Вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині, - Міненерго (оновлено)

Ситуація зі світлом на Київщині

У Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, на лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень.

"Дякуємо нашим героям енергетикам, що повертають світло та тепло в оселі українців! Дякуємо споживачам за терпіння та розуміння усієї складності ситуації! Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією", - додали в Міненерго

Оновлення від "Укренерго"

За даними "Укренерго", енергетикам вдалося оперативно усунути причину вимушеного запровадження аварійних відключень у кількох областях.

"Споживачі м. Київ, Київської, Житомирської і Полтавської областей поступово повертаються до погодинних знеструмлень за графіками. На Лівобережжі Київщини та в окремих районах Києва аварійні відключення продовжать застосовуватись

Причина вимушених відключень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
  • За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Читайте також: Відновлено опалення у 1083 житлових будинках Києва, - Кличко

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Київ (21171) Київська область (4728) енергетика (3943) Міненерго (1729) відключення світла (1727)
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Топ коментарі
+5
Брехня, на лівому березі немає світла та опалення вже 30 годин.
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10.01.2026 12:43 Відповісти
+4
Боже, яке дурне.. Ти слабий головою чи ледве школу закінчив, вмієш взагалі з букв скласти зміст тексту..?(. ДЕ тут написано: сидіть без опалення і здохніть: "На лівому березі частині будинків вже дали воду і опалення, а потім світло ще вчора. Нам годину тому дали світло (а у будинку все на електриці), а в сусудніх будинках було світло вже вчора. І всю ніч горіли нікому не потрібні вуличні ліхтарі. Так, вірно, велика частина ще залишається без, але не потрібно цих завивань. Все робиться поступово, після таких руйнувань і в такий мороз. Головне, не вмикайте зразу на радощах всі духовки-мікрохвильовки-чайники-бойлери-кондиціонери."... От через таких гівнюків "Плювати я на всіх хотів" і зразу вибиває електрику після її подачі. І ми теж сиділи 35 годин без світла.
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10.01.2026 13:05 Відповісти
+3
Хай поменше патякають. Корабельна сосна свириденко вчора обіцяла до кінця дня все відновити. Хто її за язик тягнув? Хай відповідає за свої слова.
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10.01.2026 12:50 Відповісти

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