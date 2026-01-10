Вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині, - Міненерго (оновлено)

У Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, на лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень.

"Дякуємо нашим героям енергетикам, що повертають світло та тепло в оселі українців! Дякуємо споживачам за терпіння та розуміння усієї складності ситуації! Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією", - додали в Міненерго.

Оновлення від "Укренерго"

За даними "Укренерго", енергетикам вдалося оперативно усунути причину вимушеного запровадження аварійних відключень у кількох областях.

"Споживачі м. Київ, Київської, Житомирської і Полтавської областей поступово повертаються до погодинних знеструмлень за графіками. На Лівобережжі Київщини та в окремих районах Києва аварійні відключення продовжать застосовуватись

Причина вимушених відключень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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