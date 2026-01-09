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Новини Удари по енергетиці Обстріли Києва
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Кличко закликав киян тимчасово виїхати за місто, якщо є така можливість

Киян закликали тимчасово виїжджати за місто, якщо є можливість

Влада Києва закликала жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість. Все через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Наразі внаслідок масштабної атаки РФ у столиці без теплопостачання майже 6 тисяч багатоквартирних будинків.

Також у місті перебої з водопостачанням.

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"Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян", - зазначив очільник міста.

За словами Кличка, комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці.

"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, на жаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.

Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", - підсумував він.

Киян закликали виїжджати за місто, якщо є можливість

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Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

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Автор: 

Київ (21166) Кличко Віталій (3585) обстріл (35247)
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Топ коментарі
+15
а в Конченій Заспі є вода-тепло-світло? може, хоча б для жінок з дітьми там організували тимчасові "пункти незламності"?... куди сотні тисяч людей можуть поїхати?
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09.01.2026 12:15 Відповісти
+15
Я не знаю чому накинулись на Кличка ,він радить в кого є можливість виїхати ,адже багато будинків без світла і тепла і не його відповідальність що ворог знищує Київ як і інші міста ,є Верховний головнолкомандувач який відповідальний за оборону України.
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09.01.2026 12:30 Відповісти
+11
Если без демагогии, то Кличко сказал правильно и честно.
Он не предлагает дождаться майских шашлыков.
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09.01.2026 13:10 Відповісти

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