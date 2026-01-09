Кличко закликав киян тимчасово виїхати за місто, якщо є така можливість
Влада Києва закликала жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість. Все через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру столиці.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Наразі внаслідок масштабної атаки РФ у столиці без теплопостачання майже 6 тисяч багатоквартирних будинків.
Також у місті перебої з водопостачанням.
"Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян", - зазначив очільник міста.
За словами Кличка, комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці.
"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, на жаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.
Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", - підсумував він.
Що передувало?
У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он не предлагает дождаться майских шашлыков.