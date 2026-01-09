РФ використовує балістичні ракети середньої дальності для залякування Заходу, - Повітряні сили

Мета російського удару балістичною ракетою середньої дальності по Львову - спровокувати паніку серед українців, залякати Захід та вплинути на партнерів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телемарафону начальник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Ми не знаємо, як там Путін називає "Орєшнік". Ми говоримо про ракету балістичну, ракету балістичної середньої дальності. Звісно, це зброя, якою вже не вперше Путін лякає Захід. Скажімо так, застосовує по Україні", - пояснив Ігнат.

Ігнат також пояснив, що завдаючи удару такими ракетами по Україні, країна-агресорка робить потужну та медійну тему з цього.

Медійна тема та паніка серед українців

"Тому що треба залякати Захід - "ми б’ємо далеко, аж під кордони країн НАТО". Географічне розташування Львова, зрозуміло, близько до Польщі. Тому противник обрав цей регіон для того, щоб провести такі дії атакувальні з метою впливу на наших партнерів, зокрема. Це моя особиста думка", - розповів представник Повітряних сил.

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На його думку, цей ворожий удар мав ще одну мету.

"Крім того, - паніка, звісно, напередодні морозів, масовані удари. Ви ж розумієте, що б’ють по об’єктах критичної інфраструктури практично по всіх регіонах. Це і Київ, і Запоріжжя. Бачили Дніпро - відключення масове світла. Це робиться з метою впливу на населення, зокрема", - пояснив Ігнат.

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