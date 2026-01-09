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Ворог цілеспрямовано атакував районні котельні, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що внаслідок російського нічного масованого обстрілу та складних погодних умов у Києві й низці регіонів зафіксовані загиблі, поранені та масштабні перебої з електро- і водопостачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, оприлюдненому в її телеграм-каналі.

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Прем'єрка заслухала доповіді МВС, Міненерго, Мінрозвитку щодо наслідків нічного масованого обстрілу і негоди, скоординували дії всіх служб.

Атака РФ на Україну 9 січня

Майже п’ять годин росія била по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. Застосовано понад 240 дронів і 36 ракет. У столиці — 4 загиблих і 25 поранених. Щирі співчуття родинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час повторного удару РФ по Києву загинув медик Сергій Смоляк

Ситуація в Києві

У Києві в окремих районах є перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації. Тривають роботи для заживлення понад 500 тисяч споживачів. Вимушено застосовуються аварійні та погодинні відключення, на тривалість яких впливає і зниження температури.

Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні — це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю.

Також читайте: Масований удар по Києву: 4 загиблих, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків (оновлено)

Атаки на котельні й знеструмлення регіонів: заява Свириденко після обстрілу
Атаки на котельні й знеструмлення регіонів: заява Свириденко після обстрілу
Атаки на котельні й знеструмлення регіонів: заява Свириденко після обстрілу
Атаки на котельні й знеструмлення регіонів: заява Свириденко після обстрілу
Атаки на котельні й знеструмлення регіонів: заява Свириденко після обстрілу
Атаки на котельні й знеструмлення регіонів: заява Свириденко після обстрілу

Атака на Славутич

Через атаки знеструмлений Славутич — енергетики вже відновлюють світло для близько 3 тисяч абонентів на Чернігівщині.

"Паралельно через негоду фіксуємо знеструмлення в окремих населених пунктах у більшості областей. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання", - написала Свириденко.

Також читайте: Удар по Києву: застосовані екстрені відключення

Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Автор: 

ТЕЦ (532) Свириденко Юлія (997) Повітряні атаки на Київ (1060)
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Топ коментарі
+12
Так. А що ви, зелена наволоч, зробили щоб захистити людей? Хоч одну дыю назви, стюардеса, блт!
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09.01.2026 11:28 Відповісти
+8
https://t.me/officialeurosolidarity/18247 Ростислав Павленко, нардеп, фракція Євросолідарність:
У корені слова «тероризм» - латинське «терор», що означає «жах». Це і є головна зброя терористів; жертви і руйнування - лише супутні фактори. Орда і сама воювала, сіючи жах, роблячи жертви серед мирного населення засобом психологічного тиску, і васалів так навчила. Бачимо, що московити засвоїли цю науку довершено. Перевершили навіть своїх вчителів і господарів.
Запуск «орєшніка» (чи то пак БРСД «Рубіж») - власне такий акт терору в сенсі залякування. І не так нас (і таке бачили), як партнерів. А якщо не влучили у заявлену ціль - то й ще «краще». Відхилення у пару градусів на орбіті - десятки кілометрів на Землі. Могло б і по НАТО влетіти.
Єдина адекватна реакція на терор - жорстке покарання терориста. Щоб не хотілося повторення. Палаючі заводи, непридатний для використання Капустин Яр, нафта по 30, яку ніхто не купує - було б адекватною відповіддю.
Задача з зірочкою для «трієчників» при владі… А без цього - заходим на чергове коло: чекаємо героїчного зе-відосика, тасування старого набору карт у ВР та Кабміні, обуреного коментаря Трампа і консультацій у Європі…
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09.01.2026 11:54 Відповісти
+7
Фиксуйте конечно. Дело нужное. Может в президенты или премьеры выбрать какого-нибудь электромонтёра или инженера из укрэнерго? От него толку больше будет чем от вас фиксаторов е..чих. от него больше зависит чем от всех вас макак цирковых.
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09.01.2026 11:37 Відповісти

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