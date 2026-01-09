Ворог цілеспрямовано атакував районні котельні, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що внаслідок російського нічного масованого обстрілу та складних погодних умов у Києві й низці регіонів зафіксовані загиблі, поранені та масштабні перебої з електро- і водопостачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, оприлюдненому в її телеграм-каналі.

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Прем'єрка заслухала доповіді МВС, Міненерго, Мінрозвитку щодо наслідків нічного масованого обстрілу і негоди, скоординували дії всіх служб.

Атака РФ на Україну 9 січня

Майже п’ять годин росія била по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. Застосовано понад 240 дронів і 36 ракет. У столиці — 4 загиблих і 25 поранених. Щирі співчуття родинам.

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Ситуація в Києві

У Києві в окремих районах є перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації. Тривають роботи для заживлення понад 500 тисяч споживачів. Вимушено застосовуються аварійні та погодинні відключення, на тривалість яких впливає і зниження температури.

Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні — це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю.

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Атака на Славутич

Через атаки знеструмлений Славутич — енергетики вже відновлюють світло для близько 3 тисяч абонентів на Чернігівщині.

"Паралельно через негоду фіксуємо знеструмлення в окремих населених пунктах у більшості областей. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання", - написала Свириденко.

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Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.