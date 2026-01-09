Під час повторного удару РФ по Києву загинув медик Сергій Смоляк

Під час нічного ракетного обстрілу Києва російські війська вбили медика екстреної допомоги Сергія Смоляка. Він загинув на місці після повторного удару, коли разом із бригадою прибув рятувати людей у житловому кварталі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в МОЗ.

Бригада екстреної медицини потрапила під повторний обстріл

"Сергій Миколайович Смоляк. Так звуть медика, якого цієї ночі вбили росіяни в Києві. Йому було 56 років. Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинка, терористи завдали повторного удару. Сергій Смоляк загинув на місці. Ще четверо медичних працівників зазнали поранень", - ідеться в повідомленні.

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Загалом цієї ночі в столиці четверо людей загинули, 24 — травмовані. До лікарень госпіталізовано 16 людей. Іншим медики надали допомогу на місці. Серед поранених також п’ятеро рятувальників.

"Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", - наголосили в МОЗ.

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