Во время повторного удара РФ по Киеву погиб медик Сергей Смоляк

медик

Во время ночного ракетного обстрела Киева российские войска убили медика скорой помощи Сергея Смоляка. Он погиб на месте после повторного удара, когда вместе с бригадой прибыл спасать людей в жилом квартале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минздраве.

Бригада экстренной медицины попала под повторный обстрел

"Сергей Николаевич Смоляк. Так зовут медика, которого этой ночью убили россияне в Киеве. Ему было 56 лет. Когда бригада экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехала на место обстрела жилого дома, террористы нанесли повторный удар. Сергей Смоляк погиб на месте. Еще четверо медицинских работников получили ранения", - говорится в сообщении.

Погибший медик Сергей Смоляк

Читайте также: Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 24 пострадавших, среди них - сотрудники ГСЧС и трое медиков (обновлено)

Всего этой ночью в столице четверо человека погибли, 24 - травмированы. В больницы госпитализированы 16 человек. Остальным медики оказали помощь на месте. Среди раненых также пять спасателей.

"Медики не могут быть мишенью, люди не могут быть мишенью", - подчеркнули в Минздраве.

Смотрите также: Последствия атаки на Киев: враг нанес удары по жилым районам. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Кацапи нелюді. Будьте прокляті назавжди.
09.01.2026 11:11 Ответить
ця Людина Сергій Смоляк, рятував життя других ,своїм життям , він Герой !!! Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
09.01.2026 11:27 Ответить
❤️✝
09.01.2026 11:38 Ответить
Кари, стрaшнoї кари москалям 🖤
09.01.2026 11:59 Ответить
ЗЕ не дозволить.
09.01.2026 12:04 Ответить
А чого ППО не повідомляє медиків, що працюють на місці, що летить ще? Вони ж знають про це!
09.01.2026 12:03 Ответить
ППО під час обстрілу не до повідомлень. Там кожна секунда на рахунку.
09.01.2026 12:05 Ответить
 
 