Во время повторного удара РФ по Киеву погиб медик Сергей Смоляк
Во время ночного ракетного обстрела Киева российские войска убили медика скорой помощи Сергея Смоляка. Он погиб на месте после повторного удара, когда вместе с бригадой прибыл спасать людей в жилом квартале.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минздраве.
Бригада экстренной медицины попала под повторный обстрел
"Сергей Николаевич Смоляк. Так зовут медика, которого этой ночью убили россияне в Киеве. Ему было 56 лет. Когда бригада экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехала на место обстрела жилого дома, террористы нанесли повторный удар. Сергей Смоляк погиб на месте. Еще четверо медицинских работников получили ранения", - говорится в сообщении.
Всего этой ночью в столице четверо человека погибли, 24 - травмированы. В больницы госпитализированы 16 человек. Остальным медики оказали помощь на месте. Среди раненых также пять спасателей.
"Медики не могут быть мишенью, люди не могут быть мишенью", - подчеркнули в Минздраве.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль