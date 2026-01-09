РУС
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
Последствия атаки на Киев: враг нанес удары по жилым районам. ФОТОрепортаж

3 человека погибли, 18 - травмированы, среди них - 5 спасателей, в результате ночной атаки на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг нанес удары по жилым районам столицы. Зафиксированы пожары и повреждения жилых домов, гражданских и промышленных объектов", - говорится в сообщении.

Удары по районам

В Дарницком районе после попадания в многоэтажку загорелись верхние этажи и автомобили. Во время повторного обстрела травмированы 5 спасателей - им оказывается помощь.

В Днепровском районе в одном из домов обнаружены двое погибших.

Пожары и разрушения также зафиксированы в Деснянском, Печерском и Шевченковском районах.

Последствия атаки

Ночная атака на Киев: 3 погибших, 18 раненых, среди них спасатели
Иуды !!!!
09.01.2026 08:33 Ответить
Жах! Сатана путін і сатанінська рф-ія продовжують знищувати українців. Світ не мовчи!
09.01.2026 10:37 Ответить
 
 