Последствия атаки на Киев: враг нанес удары по жилым районам. ФОТОрепортаж

3 человека погибли, 18 - травмированы, среди них - 5 спасателей, в результате ночной атаки на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Враг нанес удары по жилым районам столицы. Зафиксированы пожары и повреждения жилых домов, гражданских и промышленных объектов", - говорится в сообщении.

Удары по районам

В Дарницком районе после попадания в многоэтажку загорелись верхние этажи и автомобили. Во время повторного обстрела травмированы 5 спасателей - им оказывается помощь.

В Днепровском районе в одном из домов обнаружены двое погибших.

Пожары и разрушения также зафиксированы в Деснянском, Печерском и Шевченковском районах.

Последствия атаки













