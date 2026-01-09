Враг целенаправленно атаковал районные котельные, - Свириденко. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в результате ночного массированного обстрела со стороны России и сложных погодных условий в Киеве и ряде регионов зафиксированы погибшие, раненые и масштабные перебои с электро- и водоснабжением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко, обнародованном в ее телеграм-канале.
Премьер-министр заслушала доклады МВД, Минэнерго, Минразвития о последствиях ночного массированного обстрела и непогоды, скоординировала действия всех служб.
Атака РФ на Украину 9 января
Почти пять часов Россия била по жилым домам и гражданской инфраструктуре Киева и других городов. Применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице — 4 погибших и 25 раненых. Искренние соболезнования семьям.
Ситуация в Киеве
В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и понижение температуры.
На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные — это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие.
Атака на Славутич
Из-за атак обесточен Славутич — энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов в Черниговской области.
"Параллельно из-за непогоды фиксируем отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах в большинстве областей. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - написала Свириденко.
Что предшествовало?
В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
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У корені слова «тероризм» - латинське «терор», що означає «жах». Це і є головна зброя терористів; жертви і руйнування - лише супутні фактори. Орда і сама воювала, сіючи жах, роблячи жертви серед мирного населення засобом психологічного тиску, і васалів так навчила. Бачимо, що московити засвоїли цю науку довершено. Перевершили навіть своїх вчителів і господарів.
Запуск «орєшніка» (чи то пак БРСД «Рубіж») - власне такий акт терору в сенсі залякування. І не так нас (і таке бачили), як партнерів. А якщо не влучили у заявлену ціль - то й ще «краще». Відхилення у пару градусів на орбіті - десятки кілометрів на Землі. Могло б і по НАТО влетіти.
Єдина адекватна реакція на терор - жорстке покарання терориста. Щоб не хотілося повторення. Палаючі заводи, непридатний для використання Капустин Яр, нафта по 30, яку ніхто не купує - було б адекватною відповіддю.
Задача з зірочкою для «трієчників» при владі… А без цього - заходим на чергове коло: чекаємо героїчного зе-відосика, тасування старого набору карт у ВР та Кабміні, обуреного коментаря Трампа і консультацій у Європі…