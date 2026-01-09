Враг целенаправленно атаковал районные котельные, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в результате ночного массированного обстрела со стороны России и сложных погодных условий в Киеве и ряде регионов зафиксированы погибшие, раненые и масштабные перебои с электро- и водоснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко, обнародованном в ее телеграм-канале.

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Премьер-министр заслушала доклады МВД, Минэнерго, Минразвития о последствиях ночного массированного обстрела и непогоды, скоординировала действия всех служб.

Атака РФ на Украину 9 января

Почти пять часов Россия била по жилым домам и гражданской инфраструктуре Киева и других городов. Применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице — 4 погибших и 25 раненых. Искренние соболезнования семьям.

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Ситуация в Киеве

В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и понижение температуры.

На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные — это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие.

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Атака на Славутич

Из-за атак обесточен Славутич — энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов в Черниговской области.

"Параллельно из-за непогоды фиксируем отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах в большинстве областей. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - написала Свириденко.

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Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.