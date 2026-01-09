РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16624 посетителя онлайн
Новости Фото Массированный комбинированный удар
3 469 19

Враг целенаправленно атаковал районные котельные, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в результате ночного массированного обстрела со стороны России и сложных погодных условий в Киеве и ряде регионов зафиксированы погибшие, раненые и масштабные перебои с электро- и водоснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко, обнародованном в ее телеграм-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Премьер-министр заслушала доклады МВД, Минэнерго, Минразвития о последствиях ночного массированного обстрела и непогоды, скоординировала действия всех служб.

Атака РФ на Украину 9 января

Почти пять часов Россия била по жилым домам и гражданской инфраструктуре Киева и других городов. Применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице — 4 погибших и 25 раненых. Искренние соболезнования семьям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время повторного удара РФ по Киеву погиб медик Сергей Смоляк

Ситуация в Киеве

В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и понижение температуры.

На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные — это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие.

Читайте также: Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков (обновлено)

Атаки на котельные и отключение электроэнергии в регионах: заявление Свириденко после обстрела
Атаки на котельные и отключение электроэнергии в регионах: заявление Свириденко после обстрела
Атаки на котельные и отключение электроэнергии в регионах: заявление Свириденко после обстрела
Атаки на котельные и отключение электроэнергии в регионах: заявление Свириденко после обстрела
Атаки на котельные и отключение электроэнергии в регионах: заявление Свириденко после обстрела
Атаки на котельные и отключение электроэнергии в регионах: заявление Свириденко после обстрела

Атака на Славутич

Из-за атак обесточен Славутич — энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов в Черниговской области.

"Параллельно из-за непогоды фиксируем отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах в большинстве областей. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - написала Свириденко.

Читайте также: Удар по Киеву: применены экстренные отключения

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Автор: 

ТЭЦ (178) Свириденко Юлия (524) Воздушные атаки на Киев (1003)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Так. А що ви, зелена наволоч, зробили щоб захистити людей? Хоч одну дыю назви, стюардеса, блт!
показать весь комментарий
09.01.2026 11:28 Ответить
+8
https://t.me/officialeurosolidarity/18247 Ростислав Павленко, нардеп, фракція Євросолідарність:
У корені слова «тероризм» - латинське «терор», що означає «жах». Це і є головна зброя терористів; жертви і руйнування - лише супутні фактори. Орда і сама воювала, сіючи жах, роблячи жертви серед мирного населення засобом психологічного тиску, і васалів так навчила. Бачимо, що московити засвоїли цю науку довершено. Перевершили навіть своїх вчителів і господарів.
Запуск «орєшніка» (чи то пак БРСД «Рубіж») - власне такий акт терору в сенсі залякування. І не так нас (і таке бачили), як партнерів. А якщо не влучили у заявлену ціль - то й ще «краще». Відхилення у пару градусів на орбіті - десятки кілометрів на Землі. Могло б і по НАТО влетіти.
Єдина адекватна реакція на терор - жорстке покарання терориста. Щоб не хотілося повторення. Палаючі заводи, непридатний для використання Капустин Яр, нафта по 30, яку ніхто не купує - було б адекватною відповіддю.
Задача з зірочкою для «трієчників» при владі… А без цього - заходим на чергове коло: чекаємо героїчного зе-відосика, тасування старого набору карт у ВР та Кабміні, обуреного коментаря Трампа і консультацій у Європі…
показать весь комментарий
09.01.2026 11:54 Ответить
+7
Фиксуйте конечно. Дело нужное. Может в президенты или премьеры выбрать какого-нибудь электромонтёра или инженера из укрэнерго? От него толку больше будет чем от вас фиксаторов е..чих. от него больше зависит чем от всех вас макак цирковых.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:37 Ответить

Загрузка...

 
 