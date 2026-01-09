Удар по Киеву: применены экстренные отключения

Из-за массированной атаки в ряде районов Киева применены экстренные отключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК.

В частности отмечается, что экстренные отключения электроэнергии применены на левом берегу столицы.

На правом берегу продолжают действовать графики.

"Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян.

В первую очередь пытаемся восстановить критическую инфраструктуру столицы", - отметили в компании.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января российские захватчики массированно атаковали Киев.

В результате российских ударов погибли четыре человека, в городе есть перебои со светом и водоснабжением.

