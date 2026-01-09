РУС
Удар по Киеву: применены экстренные отключения

Из-за массированной атаки в ряде районов Киева применены экстренные отключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК.

В частности отмечается, что экстренные отключения электроэнергии применены на левом берегу столицы.

На правом берегу продолжают действовать графики.  

"Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков (обновлено)

В первую очередь пытаемся восстановить критическую инфраструктуру столицы", - отметили в компании.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января российские захватчики массированно атаковали Киев.

В результате российских ударов погибли четыре человека, в городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по Киеву: движение метро на красной линии ограничено

Киев (26512) Тарифы на электроэнергию (2341) Воздушные атаки на Киев (928)
Повідомляють, що в Новочеркаську, Ростовська область рф, БПЛА вдарили і підпалили місцеву ДРЕС.
Вибухи пролунали також на аеродромі Приморсько-Ахтарськ, де базується ворожий 960-й штурмовий авіаційний полк (в/ч 75387).
показать весь комментарий
09.01.2026 08:52 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 09:04 Ответить
Ні світла, ні тепла, ні води. Де ВА Мамедов, де ППО, де Ахмєтов, де влада?! Путін маньяк, а свої - душогуби.
показать весь комментарий
09.01.2026 08:53 Ответить
 
 