Удар по Києву: застосовані екстрені відключення

Через масовану атаку у низці районів Києва застосовані екстрені відключення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК.

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Зокрема зазначається, що екстрені відключення електроенергії застосовані на лівому березі столиці.

На правому березі діють продовжують діяти графіки.

"Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян.

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В першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктуру столиці", - зазначила у компанії.

Що передувало?

У ніч проти 9 січня російські загарбники масовано атакували Київ.

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, у місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

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