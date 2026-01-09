Удар по Києву: застосовані екстрені відключення
Через масовану атаку у низці районів Києва застосовані екстрені відключення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК.
Зокрема зазначається, що екстрені відключення електроенергії застосовані на лівому березі столиці.
На правому березі діють продовжують діяти графіки.
"Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян.
В першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктуру столиці", - зазначила у компанії.
Що передувало?
У ніч проти 9 січня російські загарбники масовано атакували Київ.
Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, у місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
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