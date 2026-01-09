РУС
РФ использует баллистические ракеты средней дальности для запугивания Запада, - Воздушные силы

Баллистические ракеты РФ и "Орешник": Игнат объяснил цель атак

Цель российского удара баллистической ракетой средней дальности по Львову - спровоцировать панику среди украинцев, запугать Запад и повлиять на партнеров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы не знаем, как там Путин называет "Орешник". Мы говорим о баллистической ракете, ракете баллистической средней дальности. Конечно, это оружие, которым уже не в первый раз Путин пугает Запад. Скажем так, применяет по Украине", - пояснил Игнат.

Игнат также объяснил, что нанося удар такими ракетами по Украине, страна-агрессор делает из этого мощную и медийную тему.

Медийная тема и паника среди украинцев

"Потому что нужно запугать Запад - "мы бьем далеко, вплоть до границ стран НАТО". Географическое расположение Львова, понятно, близко к Польше. Поэтому противник выбрал этот регион для того, чтобы провести такие атакующие действия с целью влияния на наших партнеров, в частности. Это мое личное мнение", - рассказал представитель Воздушных сил.

По его мнению, этот вражеский удар имел еще одну цель.

"Кроме того, - паника, конечно, накануне морозов, массированные удары. Вы же понимаете, что бьют по объектам критической инфраструктуры практически во всех регионах. Это и Киев, и Запорожье. Видели Днепр - массовое отключение света. Это делается с целью оказания влияния на население, в частности", - пояснил Игнат.

У нас є теж балаболістичні ракети - "Піздєшнік".
09.01.2026 11:55 Ответить
Ми також маємо атакувати росію балістичними ракетами, або нам передадуть цю зброю, або ми її зробимо самі. Ця нікчемна влада Зеленського та попередників займалась чим завгодно тільки не обороною України. Ми виробляли стратегічні ракети як сосіски і досі не маємо ракетного комплекса середньої дальності яким можан кошмарити росію аж до Байкала! Немає слів, розпач. Хочеться повісити всю бидло-еліту!
09.01.2026 11:58 Ответить
Та що їх залякувати - вони залякані при народженні. Навіть поляки єдине на що готові підіймати голос - це українське зерно і бандера. А коли дрони летять прям по їх території то пшик
09.01.2026 11:56 Ответить
Отсутствие воды и света в Киеве тоже как-то должно напугать запад? Или такого они уже не бояться? Переросли, окрепли, возмужали. Тут Гренландию отжимают, а вы им про орешник))
09.01.2026 11:59 Ответить
Та це зрозуміло. Незрозуміло дії західа та сша. Коли країна- член радбеза ООН ібаше МБРом по суверенній державі. І всі тихо всрались чи шо?
09.01.2026 12:00 Ответить
Давно пора перестати дивуватися цьому. Радбез ООН -ніщо. Міжнародне право мертве. Трампон на днях це підтвердив. Каже,плювати йому на міжнародне право. Буде робити те що вважає за потрібне.
09.01.2026 12:05 Ответить
Чому ж ми не б'ємо по моцкві щоб залякувати Китай? Де наші 3000 фламінго? Полетіли в Ізраїль?
09.01.2026 12:02 Ответить
То нехай би по Заходу і пуляли.
09.01.2026 12:02 Ответить
"Орешник" или самый дорогой кирпич во Вселенной. уйло проблеяло про новые "физические" принципы , кинетическое оружие. Разбираемся. Взрыв 1 кг тротила выделяет энергию 5 МДж. Обыкновенная ФАБ-250 , несущая 94 кг тротила, взрывается с энергией 450 МДж. То , что запустил ***** , вывело 36 элементов общей массой 630 кг бетона. Бетон плотнее на 45% чем тротил. При разгоне на конечном участке до скорости 10М , каждый из 36 "кирпичей" ударяется о Землю ,выделяя энергию 100 МДж. Что эквивалентно взрыву 25 кг тротила. В 4 раза меньше ФАБ-250.
09.01.2026 12:17 Ответить
 
 