РФ использует баллистические ракеты средней дальности для запугивания Запада, - Воздушные силы

Цель российского удара баллистической ракетой средней дальности по Львову - спровоцировать панику среди украинцев, запугать Запад и повлиять на партнеров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы не знаем, как там Путин называет "Орешник". Мы говорим о баллистической ракете, ракете баллистической средней дальности. Конечно, это оружие, которым уже не в первый раз Путин пугает Запад. Скажем так, применяет по Украине", - пояснил Игнат.

Игнат также объяснил, что нанося удар такими ракетами по Украине, страна-агрессор делает из этого мощную и медийную тему.

Медийная тема и паника среди украинцев

"Потому что нужно запугать Запад - "мы бьем далеко, вплоть до границ стран НАТО". Географическое расположение Львова, понятно, близко к Польше. Поэтому противник выбрал этот регион для того, чтобы провести такие атакующие действия с целью влияния на наших партнеров, в частности. Это мое личное мнение", - рассказал представитель Воздушных сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате ударной волны на Львовщине сработала автоматическая система безопасности газа

По его мнению, этот вражеский удар имел еще одну цель.

"Кроме того, - паника, конечно, накануне морозов, массированные удары. Вы же понимаете, что бьют по объектам критической инфраструктуры практически во всех регионах. Это и Киев, и Запорожье. Видели Днепр - массовое отключение света. Это делается с целью оказания влияния на население, в частности", - пояснил Игнат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг целенаправленно атаковал районные котельные, - Свириденко. ФОТОрепортаж