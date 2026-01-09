Кличко призвал киевлян временно выехать за город, если есть такая возможность
Власти Киева призвали жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность. Все из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру столицы.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время в результате масштабной атаки РФ в столице без теплоснабжения почти 6 тысяч многоквартирных домов.
Также в городе перебои с водоснабжением.
"Коммунальщики обеспечили социальные учреждения - в частности, больницы и роддомы, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", - отметил глава города.
По словам Кличко, комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.
"Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными.
Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - подытожил он.
Что предшествовало?
В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
А навіщо ***** порожній Київ? щоб що?