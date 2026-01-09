РУС
Кличко призвал киевлян временно выехать за город, если есть такая возможность

Киевлян призвали временно выезжать за город, если есть возможность

Власти Киева призвали жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность. Все из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру столицы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время в результате масштабной атаки РФ в столице без теплоснабжения почти 6 тысяч многоквартирных домов.

Также в городе перебои с водоснабжением.

"Коммунальщики обеспечили социальные учреждения - в частности, больницы и роддомы, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", - отметил глава города.

По словам Кличко, комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.

"Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными.

Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - подытожил он.

Киевлян призвали выезжать за город, если есть возможность

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

