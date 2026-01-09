РУС
Новости Ракетная атака на Киев
В результате ночной атаки РФ по Киеву повреждены 40 объектов, в том числе 20 жилых домов, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что ночью Россия целенаправленно атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего пострадала столица, где зафиксировали повреждения 40 объектов, половина из которых - жилые дома.

В Дарницком районе Киева российские войска нанесли повторный удар по многоэтажке в момент, когда на месте работали спасатели и медики. В результате погиб медицинский работник, ранения получили пятеро спасателей ГСЧС, четверо медиков и полицейский. Клименко подчеркнул, что это был "сознательный удар по экстренным службам".

В то же время в Днепровском районе после удара вражеского беспилотника обнаружили тела трех погибших. Двух человек уже идентифицировали, личность третьего устанавливают. Еще один человек считается без вести пропавшим.

В Киевской области под атакой находились почти все районы области. Пожары возникли в жилых домах и хозяйственных постройках в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах. В Броварском районе спасатели спасли семью из пяти человек, в том числе пятилетнего ребенка.

По словам министра, к ликвидации последствий атак привлекли почти 500 спасателей и около 100 единиц техники. В целом по стране сотрудники ГСЧС спасли 40 человек, все пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

А де удари по мацкві? Де удари по Питеру? Чому в них є світло
«Двушечками» світло не вибʼєш.
Фламінго на лаві запасних зачекались виходу на поле бою...
https://t.me/officialeurosolidarity/18247 Ростислав Павленко, нардеп, фракція Євросолідарність:
У корені слова «тероризм» - латинське «терор», що означає «жах». Це і є головна зброя терористів; жертви і руйнування - лише супутні фактори. Орда і сама воювала, сіючи жах, роблячи жертви серед мирного населення засобом психологічного тиску, і васалів так навчила. Бачимо, що московити засвоїли цю науку довершено. Перевершили навіть своїх вчителів і господарів.
Запуск «орєшніка» (чи то пак БРСД «Рубіж») - власне такий акт терору в сенсі залякування. І не так нас (і таке бачили), як партнерів. А якщо не влучили у заявлену ціль - то й ще «краще». Відхилення у пару градусів на орбіті - десятки кілометрів на Землі. Могло б і по НАТО влетіти.
Єдина адекватна реакція на терор - жорстке покарання терориста. Щоб не хотілося повторення. Палаючі заводи, непридатний для використання Капустин Яр, нафта по 30, яку ніхто не купує - було б адекватною відповіддю.
Задача з зірочкою для «трієчників» при владі… А без цього - заходим на чергове коло: чекаємо героїчного зе-відосика, тасування старого набору карт у ВР та Кабміні, обуреного коментаря Трампа і консультацій у Європі…
zельоний статист підрахуй клименко
Ефективний менеджер Зеленського, затятий борцун із Кличком таваріщ Мамедов-Ткаченко зуб давав.

