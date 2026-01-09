В результате ночной атаки РФ по Киеву повреждены 40 объектов, в том числе 20 жилых домов, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что ночью Россия целенаправленно атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего пострадала столица, где зафиксировали повреждения 40 объектов, половина из которых - жилые дома.

В Дарницком районе Киева российские войска нанесли повторный удар по многоэтажке в момент, когда на месте работали спасатели и медики. В результате погиб медицинский работник, ранения получили пятеро спасателей ГСЧС, четверо медиков и полицейский. Клименко подчеркнул, что это был "сознательный удар по экстренным службам".

В то же время в Днепровском районе после удара вражеского беспилотника обнаружили тела трех погибших. Двух человек уже идентифицировали, личность третьего устанавливают. Еще один человек считается без вести пропавшим.

В Киевской области под атакой находились почти все районы области. Пожары возникли в жилых домах и хозяйственных постройках в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах. В Броварском районе спасатели спасли семью из пяти человек, в том числе пятилетнего ребенка.

По словам министра, к ликвидации последствий атак привлекли почти 500 спасателей и около 100 единиц техники. В целом по стране сотрудники ГСЧС спасли 40 человек, все пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

