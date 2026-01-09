Внаслідок нічної атаки РФ по Києву пошкоджено 40 об’єктів, зокрема 20 житлових будинків, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що вночі Росія цілеспрямовано атакувала цивільну та критичну інфраструктуру.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, найбільше постраждала столиця, де зафіксували пошкодження 40 об’єктів, половина з яких - житлові будинки.

У Дарницькому районі Києва російські війська завдали повторного удару по багатоповерхівці в момент, коли на місці працювали рятувальники та медики. Внаслідок цього загинув медичний працівник, поранення отримали п’ятеро рятувальників ДСНС, четверо медиків і поліцейський. Клименко наголосив, що це був "свідомий удар по екстрених службах".

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Водночас у Дніпровському районі після удару ворожого безпілотника виявили тіла трьох загиблих. Двох осіб уже ідентифікували, особу третьої встановлюють. Ще одна людина вважається безвісти зниклою.

На Київщині під атакою перебували майже всі райони області. Пожежі виникли у житлових будинках і господарських спорудах у Броварському, Обухівському та Бориспільському районах. У Броварському районі рятувальники врятували родину з п’яти осіб, зокрема п’ятирічну дитину.

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За словами міністра, до ліквідації наслідків атак залучили майже 500 рятувальників і близько 100 одиниць техніки. Загалом по країні працівники ДСНС врятували 40 людей, усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, ліквідовані.

Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

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