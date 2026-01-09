Дефицит зенитных ракет затрудняет отражение массированных атак РФ по Киеву, - Игнат

Во время ночной атаки 9 января российские войска одновременно применили дроны и ракеты с разных направлений, что существенно затруднило работу противовоздушной обороны над Киевом.

Об этом сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, дроны и ракеты одновременно атаковали Киев с разных сторон, что затрудняет принятие решений как органами военного управления, так и непосредственно расчетами зенитных ракетных комплексов, мобильных огневых групп и дронов-перехватчиков.

Игнат отметил, что силы ПВО смогли сбить 8 из 13 баллистических ракет, что является высоким показателем. В то же время крылатых ракет типа "Калибр" было перехвачено 10 из 22.

Дефицит зенитных ракет

Основной проблемой, по его словам, остается дефицит зенитных ракет для наземных комплексов ПВО, которые используются для уничтожения баллистических и крылатых ракет. Авиация не может работать в районах активного действия наземной противовоздушной обороны.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что потребность Украины в зенитных ракетах остается критической, о чем постоянно сообщают международным партнерам.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: работники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

