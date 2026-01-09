РУС
Дефицит зенитных ракет затрудняет отражение массированных атак РФ по Киеву, - Игнат

ппо

Во время ночной атаки 9 января российские войска одновременно применили дроны и ракеты с разных направлений, что существенно затруднило работу противовоздушной обороны над Киевом.

Об этом сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, дроны и ракеты одновременно атаковали Киев с разных сторон, что затрудняет принятие решений как органами военного управления, так и непосредственно расчетами зенитных ракетных комплексов, мобильных огневых групп и дронов-перехватчиков.

Игнат отметил, что силы ПВО смогли сбить 8 из 13 баллистических ракет, что является высоким показателем. В то же время крылатых ракет типа "Калибр" было перехвачено 10 из 22.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Обеспокоенные" из-за "атаки" на резиденцию Путина должны осудить удары РФ по Украине, - МИД

Дефицит зенитных ракет

Основной проблемой, по его словам, остается дефицит зенитных ракет для наземных комплексов ПВО, которые используются для уничтожения баллистических и крылатых ракет. Авиация не может работать в районах активного действия наземной противовоздушной обороны.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что потребность Украины в зенитных ракетах остается критической, о чем постоянно сообщают международным партнерам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев частично остался без света и воды из-за обстрелов

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: работники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Славутич остался без света после российской атаки, - городской голова

Автор: 

Киев (26519) обстрел (31233) ПВО (3350) Игнат Юрий (648)
Топ комментарии
+13
А куди ви, мерзотники дивилися і що робили? Чотири роки війни, а ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено! все розкрадається, навіть постачання для Армії.
09.01.2026 10:58 Ответить
09.01.2026 10:58 Ответить
+7
Ну так це не новина, зелений ******** все робить для того щоб їх і не було, в потім верещить на весь світ "допоможіть!"
09.01.2026 10:58 Ответить
09.01.2026 10:58 Ответить
+6
... дефіцит зенітних ракет, - Ігнат Джерело: https://censor.net/ua/n3594580
------------------------------------------------------------------------------------------------
Майже 3 млрд грн збитків: викрито масштабну схему в оборонних закупівлях
Джерело: https://censor.net/ua/n3594577

И это украдено только из одного небольшого направления.
Так откуда возмутся деньги на закупку ракет?
09.01.2026 11:02 Ответить
09.01.2026 11:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А куди ви, мерзотники дивилися і що робили? Чотири роки війни, а ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено! все розкрадається, навіть постачання для Армії.
09.01.2026 10:58 Ответить
09.01.2026 10:58 Ответить
А ти спробуй не красти, коли вся родина за кордоном, та ще вимагає грошей на розкішне життя.
09.01.2026 11:18 Ответить
09.01.2026 11:18 Ответить
Ну так це не новина, зелений ******** все робить для того щоб їх і не було, в потім верещить на весь світ "допоможіть!"
09.01.2026 10:58 Ответить
09.01.2026 10:58 Ответить
Де ті трампісти, які брехали тут, що штатівського БК для ЗСУ вистачає?
09.01.2026 11:01 Ответить
09.01.2026 11:01 Ответить
Трамп тут взагалі до чого ? Він повинен піклуватися про ППО в Києві , чи шо.
09.01.2026 11:04 Ответить
09.01.2026 11:04 Ответить
Так, якщо він відносить США до мирового лідера, в не робить з нього ху....лостан
09.01.2026 11:15 Ответить
09.01.2026 11:15 Ответить
Ніхто не зобов'язаний вічно тягнути Україну. Хочете воювати - воюйте самі.
09.01.2026 12:22 Ответить
09.01.2026 12:22 Ответить
Напевне, трамп має зважати на прохання Зе надати ракети.
Інша справа, що він не зважає на прохання Зе; та й Зе не здатен попросити так, щоб дав.
Якщо трампа ми поміняти не здатні - то нащо 73/43%-ні поміняли справжноього Президента України на оце недоробло?
09.01.2026 11:31 Ответить
09.01.2026 11:31 Ответить
Європа купує-Трамп продає. Проханнями тут мало що вирішується.
09.01.2026 11:33 Ответить
09.01.2026 11:33 Ответить
дрочать на затримане кацапське корито та злапану мадуру із його лярвою
09.01.2026 11:05 Ответить
09.01.2026 11:05 Ответить
... дефіцит зенітних ракет, - Ігнат Джерело: https://censor.net/ua/n3594580
------------------------------------------------------------------------------------------------
Майже 3 млрд грн збитків: викрито масштабну схему в оборонних закупівлях
Джерело: https://censor.net/ua/n3594577

И это украдено только из одного небольшого направления.
Так откуда возмутся деньги на закупку ракет?
09.01.2026 11:02 Ответить
09.01.2026 11:02 Ответить
при цьому рудий, який перекрив постачання нам ракет до ппо, цинічно заряджає, шо саме завдяки його ***** не захопив усю України
***** завдяки рудому методично знищує Україну
09.01.2026 11:03 Ответить
09.01.2026 11:03 Ответить
При Байдені таких обстрілів не було і арєшніком не пуляли...
09.01.2026 11:06 Ответить
09.01.2026 11:06 Ответить
Дідові Джо Честь та Шана
09.01.2026 11:06 Ответить
09.01.2026 11:06 Ответить
.....Президент США Дональд Трамп намагається зберегти хороші стосунки з нелегітимним президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним і одночасно не посварити США і РФ. Про це говориться в опублікованому 8 січня матеріалі The New York Times.
Автор нагадав, що в грудні 2025 року адміністрація Трампу заявляла про своє прагнення до "стратегічної стабільності в стосунках з Росією"....
09.01.2026 11:13 Ответить
09.01.2026 11:13 Ответить
Тут не так давно верещали що "Європа нам поможет". Ну от нехай допомогає.
Ніякий рудий вам нічого не винен.
09.01.2026 12:23 Ответить
09.01.2026 12:23 Ответить
zельоним асфальтом стріляй, ігнатушка
09.01.2026 11:03 Ответить
09.01.2026 11:03 Ответить
Якби по нам не стріляли було би смішно
показать весь комментарий
09.01.2026 11:11 Ответить
Тобто для вас це виявилося несподіванкою - що ворог має можливості нарощувати інтенсивність і кількість повітряних ударів? Чи для вас виявилося несподіванкою що виснаження протиповітряної оборони може таки статися при такому розвитку подій?
09.01.2026 11:05 Ответить
09.01.2026 11:05 Ответить
Не знаю яке ви маєте відношення до ВСУ, но більшої частини керівництва до вас далеко. Вони на стадії де що вкрасти, а не будувати
09.01.2026 11:10 Ответить
09.01.2026 11:10 Ответить
Це добре що ви розповідаєте про труднощі нашего ППО ху....лостан це візьме до уваги. Ось що значить сценарій написано дебілами, а головком тут ні до чого, він на Кіпрі вибиває перемогу, та і попереджав нас
09.01.2026 11:07 Ответить
09.01.2026 11:07 Ответить
Чтобы не было ударов по Киеву нужны удары по моЦкве а так мы много слышим о наших ракетах, но не видим горящих домов на моЦкве...
09.01.2026 11:11 Ответить
09.01.2026 11:11 Ответить
Шведи подарували нам 26 установок арти - шеб хтось ракет для Петріот підкинув
09.01.2026 11:13 Ответить
09.01.2026 11:13 Ответить
Знову цей "дивак" про дефіцит ракет ,що є прямим запрошенням для русні -бийте ,у нас збивати нічим. Не в змі про це треба говорити. Доповідайте тим ,від кого це залежить. Чи їм лячно? Можуть зірочки познімати?
09.01.2026 11:15 Ответить
09.01.2026 11:15 Ответить
Можна ж налагодити виробництво наших ракет р-27 у значно більшій кількості і ставити їх на наземні комплекси, як це зараз і роблять. дальність хоч і значно менша, але все одно, краще ніж нічого. Але, мабуть, масштабування виробництва таких ракет - це складно і тому довго.
09.01.2026 11:16 Ответить
09.01.2026 11:16 Ответить
У нас був замкнений цикл їх виробництва до війни.

Та і навіть тих ракет не потрібно багато, якщо б реально запустили конвеєрне виробництво дронів перехоплючівачів для шахедів, як обітцяли 1000 в день, але мабуть там росте ще один Міндич замість результату.

Якщо глянути вчорашню атаку то шахеди пройшли досить далеко і виснажували як наземне ППО так і авіацію.
09.01.2026 11:21 Ответить
09.01.2026 11:21 Ответить
А что говорит ,,коалиция желающих,,?
09.01.2026 11:17 Ответить
09.01.2026 11:17 Ответить
Так завжди буває коли фвнансуєтся марахфон, фламіндічи, кешбек, дороги тощо а не закупівля зенитних ракет. Чи я не правий, га, ********?
09.01.2026 11:18 Ответить
09.01.2026 11:18 Ответить
Знаєте де продається який-небудь ЗРК середньої дії (можна вживаний)? Скиньте, будь-ласка, контакт -- куплю для особистого використання.
В Союзі весь ВПК був диверсифікований по всій території: в нас, наприклад, вироблялися певні типи ракет повітря-повітря та надважких, а ось зенітних ні. І пускові установки та РЛС в нас також не виготовлялося. Інша справа, чому ми після 01.12.91 р. за понад 30 років не створили замкнені цикли принаймні в галузях, які забезпечують виживання країни, чому замість сегментів ВПК, яких не мали, в нас будували хмарочоси та безкінечні ТРЦ? Але це питання не тільки до Зеленського (навіть не стільки до нього, бо за його президенства часу вже практично не було), а до всіх його попередників без винятку.
09.01.2026 11:36 Ответить
09.01.2026 11:36 Ответить
Да это какбы давно заметно стало по прилетаем и их последствиям. Раньше хоть часть шахедов на подлёте сбивали. Ночью в области почти тихо было. Только шум от двигателей КР и пердолетов со всех сторон.
09.01.2026 11:22 Ответить
09.01.2026 11:22 Ответить
Це наше військове і політичне керівництво мало б казати нашим союзникам на закритих зустрічах, а не розповідати ЗМІ та в соціальних мережах.
09.01.2026 11:22 Ответить
09.01.2026 11:22 Ответить
Ігнат, молодець!
Дякую, що нагадав!
А то я з сусідом юрою та тьотєй галею, що огірки продає на базарчику зовсім забігались. Не встигаємо!
Сьогодні за ніч наваримо на кухні.
Тобі скільки треба?

****, кончені зелені деграданти мародери!
Ігнат, нахера ти нам про це пишеш?
Шмигалю чи хфьодорову пиши!
Чи хто у нас відповідальний?
Аааа....
Забув! Звісно нарід.
Тупорилий нарід джерело влади.

.
09.01.2026 11:26 Ответить
09.01.2026 11:26 Ответить
Ігнат, ось ракети! https://censor.net/ua/news/3594577/neprydatni-miny-dlya-zsu-u-minoborony-vykryly-shemu-na-3-mlrd-grn
09.01.2026 11:45 Ответить
09.01.2026 11:45 Ответить
Скажіть, а нахера нам сша які не можуть нам постачати даже зенітні ракети за гроші? Бо все остальне озброєння нам цілком може постачати і Європа. Про які гарантії від сцишиа вобще йдеться якщо вони навіть зенітними ракетами не можуть нас забезпечити. А представте собі якщо Сосія отримає передишку внаслідок так званої ''угоди'' і назбирає тисячі ракет і полізе знову. Чим ми будемо їх зустрічати з нашими так званими ''гарантами''? Це буде ситуація в рази гірша чим зараз. Україну просто зітруть або заставлять знову йти на нову ''угоду'' і віддати ***** вже все що залишилось аж до Львова
09.01.2026 11:47 Ответить
09.01.2026 11:47 Ответить
По Києву. Ок, а по інших містах?
09.01.2026 11:51 Ответить
09.01.2026 11:51 Ответить
Статки однієї Крупи - близько 6 млн доларів, вартість однієї ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot приблизно 3 млн доларів США. Таких Круп в Україні тисячі.
09.01.2026 12:32 Ответить
09.01.2026 12:32 Ответить
 
 