Дефицит зенитных ракет затрудняет отражение массированных атак РФ по Киеву, - Игнат
Во время ночной атаки 9 января российские войска одновременно применили дроны и ракеты с разных направлений, что существенно затруднило работу противовоздушной обороны над Киевом.
Об этом сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, дроны и ракеты одновременно атаковали Киев с разных сторон, что затрудняет принятие решений как органами военного управления, так и непосредственно расчетами зенитных ракетных комплексов, мобильных огневых групп и дронов-перехватчиков.
Игнат отметил, что силы ПВО смогли сбить 8 из 13 баллистических ракет, что является высоким показателем. В то же время крылатых ракет типа "Калибр" было перехвачено 10 из 22.
Дефицит зенитных ракет
Основной проблемой, по его словам, остается дефицит зенитных ракет для наземных комплексов ПВО, которые используются для уничтожения баллистических и крылатых ракет. Авиация не может работать в районах активного действия наземной противовоздушной обороны.
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что потребность Украины в зенитных ракетах остается критической, о чем постоянно сообщают международным партнерам.
Что предшествовало?
В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: работники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інша справа, що він не зважає на прохання Зе; та й Зе не здатен попросити так, щоб дав.
Якщо трампа ми поміняти не здатні - то нащо 73/43%-ні поміняли справжноього Президента України на оце недоробло?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Майже 3 млрд грн збитків: викрито масштабну схему в оборонних закупівлях
Джерело: https://censor.net/ua/n3594577
И это украдено только из одного небольшого направления.
Так откуда возмутся деньги на закупку ракет?
***** завдяки рудому методично знищує Україну
Автор нагадав, що в грудні 2025 року адміністрація Трампу заявляла про своє прагнення до "стратегічної стабільності в стосунках з Росією"....
Ніякий рудий вам нічого не винен.
Та і навіть тих ракет не потрібно багато, якщо б реально запустили конвеєрне виробництво дронів перехоплючівачів для шахедів, як обітцяли 1000 в день, але мабуть там росте ще один Міндич замість результату.
Якщо глянути вчорашню атаку то шахеди пройшли досить далеко і виснажували як наземне ППО так і авіацію.
В Союзі весь ВПК був диверсифікований по всій території: в нас, наприклад, вироблялися певні типи ракет повітря-повітря та надважких, а ось зенітних ні. І пускові установки та РЛС в нас також не виготовлялося. Інша справа, чому ми після 01.12.91 р. за понад 30 років не створили замкнені цикли принаймні в галузях, які забезпечують виживання країни, чому замість сегментів ВПК, яких не мали, в нас будували хмарочоси та безкінечні ТРЦ? Але це питання не тільки до Зеленського (навіть не стільки до нього, бо за його президенства часу вже практично не було), а до всіх його попередників без винятку.
Дякую, що нагадав!
А то я з сусідом юрою та тьотєй галею, що огірки продає на базарчику зовсім забігались. Не встигаємо!
Сьогодні за ніч наваримо на кухні.
Тобі скільки треба?
****, кончені зелені деграданти мародери!
Ігнат, нахера ти нам про це пишеш?
Шмигалю чи хфьодорову пиши!
Чи хто у нас відповідальний?
Аааа....
Забув! Звісно нарід.
Тупорилий нарід джерело влади.
.