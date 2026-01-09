Дефіцит зенітних ракет ускладнює відбиття масованих атак РФ по Києву, - Ігнат
Під час нічної атаки 9 січня російські війська одночасно застосували дрони та ракети з різних напрямків, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони над Києвом.
Про це повідомив начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, дрони та ракети одночасно атакували Київ з різних сторін, що ускладнює ухвалення рішень як органами військового управління, так і безпосередньо розрахунками зенітних ракетних комплексів, мобільних вогневих груп та дронів-перехоплювачів.
Ігнат зазначив, що сили ППО змогли збити 8 із 13 балістичних ракет, що є високим показником. Водночас крилатих ракет типу "Калібр" було перехоплено 10 із 22.
Дефіцит зенітних ракет
Основною проблемою, за його словами, залишається дефіцит зенітних ракет до наземних комплексів ППО, які використовуються для знищення балістичних і крилатих ракет. Авіація не може працювати в районах активної дії наземної протиповітряної оборони.
Речник Повітряних сил наголосив, що потреба України в зенітних ракетах залишається критичною, про що постійно повідомляють міжнародних партнерів.
Що передувало?
У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
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Майже 3 млрд грн збитків: викрито масштабну схему в оборонних закупівлях
Джерело: https://censor.net/ua/n3594577
И это украдено только из одного небольшого направления.
Так откуда возмутся деньги на закупку ракет?