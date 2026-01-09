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Новини Обстріли Києва
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Дефіцит зенітних ракет ускладнює відбиття масованих атак РФ по Києву, - Ігнат

ппо

Під час нічної атаки 9 січня російські війська одночасно застосували дрони та ракети з різних напрямків, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони над Києвом.

Про це повідомив начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, дрони та ракети одночасно атакували Київ з різних сторін, що ускладнює ухвалення рішень як органами військового управління, так і безпосередньо розрахунками зенітних ракетних комплексів, мобільних вогневих груп та дронів-перехоплювачів.

Ігнат зазначив, що сили ППО змогли збити 8 із 13 балістичних ракет, що є високим показником. Водночас крилатих ракет типу "Калібр" було перехоплено 10 із 22.

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Дефіцит зенітних ракет

Основною проблемою, за його словами, залишається дефіцит зенітних ракет до наземних комплексів ППО, які використовуються для знищення балістичних і крилатих ракет. Авіація не може працювати в районах активної дії наземної протиповітряної оборони.

Речник Повітряних сил наголосив, що потреба України в зенітних ракетах залишається критичною, про що постійно повідомляють міжнародних партнерів.

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Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

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Автор: 

Київ (21166) обстріл (35247) ППО (4298) Ігнат Юрій (875)
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Топ коментарі
+18
А куди ви, мерзотники дивилися і що робили? Чотири роки війни, а ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено! все розкрадається, навіть постачання для Армії.
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09.01.2026 10:58 Відповісти
+10
Ну так це не новина, зелений ******** все робить для того щоб їх і не було, в потім верещить на весь світ "допоможіть!"
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09.01.2026 10:58 Відповісти
+8
... дефіцит зенітних ракет, - Ігнат Джерело: https://censor.net/ua/n3594580
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Майже 3 млрд грн збитків: викрито масштабну схему в оборонних закупівлях
Джерело: https://censor.net/ua/n3594577

И это украдено только из одного небольшого направления.
Так откуда возмутся деньги на закупку ракет?
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09.01.2026 11:02 Відповісти

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