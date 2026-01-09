Дефіцит зенітних ракет ускладнює відбиття масованих атак РФ по Києву, - Ігнат

Під час нічної атаки 9 січня російські війська одночасно застосували дрони та ракети з різних напрямків, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони над Києвом.

Про це повідомив начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, дрони та ракети одночасно атакували Київ з різних сторін, що ускладнює ухвалення рішень як органами військового управління, так і безпосередньо розрахунками зенітних ракетних комплексів, мобільних вогневих груп та дронів-перехоплювачів.

Ігнат зазначив, що сили ППО змогли збити 8 із 13 балістичних ракет, що є високим показником. Водночас крилатих ракет типу "Калібр" було перехоплено 10 із 22.

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Дефіцит зенітних ракет

Основною проблемою, за його словами, залишається дефіцит зенітних ракет до наземних комплексів ППО, які використовуються для знищення балістичних і крилатих ракет. Авіація не може працювати в районах активної дії наземної протиповітряної оборони.

Речник Повітряних сил наголосив, що потреба України в зенітних ракетах залишається критичною, про що постійно повідомляють міжнародних партнерів.

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Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

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