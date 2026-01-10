Удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области, - Минэнерго
В Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, в левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.
"Спасибо нашим героям-энергетикам, которые возвращают свет и тепло в дома украинцев! Спасибо потребителям за терпение и понимание всей сложности ситуации! Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией", - добавили в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
Атака РФ на Киев
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Чому ви думаєте лише про свій бойлер? Так, ваш автомат запросто це витримає. А спільний будинковий - згорить до біса, і ваш будинок ще добу чи дві буде сидіти без е/е через отаких "розумних". Просять не вмикати все одразу одночасно.
Згорить ваша ТП, не жалійтеся потім на сусідів або ДТЕК.