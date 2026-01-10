РУС
1 253 24

Удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области, - Минэнерго

Ситуация с электричеством в Киевской области

В Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, в левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.

"Спасибо нашим героям-энергетикам, которые возвращают свет и тепло в дома украинцев! Спасибо потребителям за терпение и понимание всей сложности ситуации! Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией", - добавили в Минэнерго

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
  • По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Атака РФ на Киев

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Автор: 

Киев (26533) Киевская область (4531) энергетика (3005) Минэнерго (499) отключение света (610)
Топ комментарии
+4
Брехня, на лівому березі немає світла та опалення вже 30 годин.
10.01.2026 12:43 Ответить
+4
Боже, яке дурне.. Ти слабий головою чи ледве школу закінчив, вмієш взагалі з букв скласти зміст тексту..?(. ДЕ тут написано: сидіть без опалення і здохніть: "На лівому березі частині будинків вже дали воду і опалення, а потім світло ще вчора. Нам годину тому дали світло (а у будинку все на електриці), а в сусудніх будинках було світло вже вчора. І всю ніч горіли нікому не потрібні вуличні ліхтарі. Так, вірно, велика частина ще залишається без, але не потрібно цих завивань. Все робиться поступово, після таких руйнувань і в такий мороз. Головне, не вмикайте зразу на радощах всі духовки-мікрохвильовки-чайники-бойлери-кондиціонери."... От через таких гівнюків "Плювати я на всіх хотів" і зразу вибиває електрику після її подачі. І ми теж сиділи 35 годин без світла.
10.01.2026 13:05 Ответить
+3
Хай поменше патякають. Корабельна сосна свириденко вчора обіцяла до кінця дня все відновити. Хто її за язик тягнув? Хай відповідає за свої слова.
10.01.2026 12:50 Ответить
Брехня, на лівому березі немає світла та опалення вже 30 годин.
10.01.2026 12:43 Ответить
Стабільно немає ,,правильно?? Значить стабілізували?
10.01.2026 12:45 Ответить
Хай поменше патякають. Корабельна сосна свириденко вчора обіцяла до кінця дня все відновити. Хто її за язик тягнув? Хай відповідає за свої слова.
10.01.2026 12:50 Ответить
Всі хто при владі вже 30 років брешуть як дихають тому шо знають шо ніхто їх за це не спитає.. А не спитають тому шо весь час між собою гризуться
10.01.2026 12:53 Ответить
Не на всьому
10.01.2026 14:42 Ответить
На лівому березі частині будинків вже дали воду і опалення, а потім світло ще вчора. Нам годину тому дали світло (а у будинку все на електриці), а в сусудніх будинках було світло вже вчора. І всю ніч горіли нікому не потрібні вуличні ліхтарі. Так, вірно, велика частина ще залишається без, але не потрібно цих завивань. Все робиться поступово, після таких руйнувань і в такий мороз. Головне, не вмикайте зразу на радощах всі духовки-мікрохвильовки-чайники-бойлери-кондиціонери.
10.01.2026 12:49 Ответить
а зарядку на Bluetti можна ?
10.01.2026 12:52 Ответить
900 вт бере
10.01.2026 12:53 Ответить
У мене немає Bluetti, так що гугл в поміч.
10.01.2026 12:54 Ответить
Ти людям пропонуєш здохнути з голоду, сидіти в квартирі без опалення при -10. Не заварити чаю, ні зарядити павер банки? До чого взагалі ці заклики не вмикати одразу електро прилади? Я 30 годин сидів без світла, потім мені його дали на 2 години. Я не встиг норм зарядити акум, навіть батареї за такий час не нагрілися. Плювати я на всіх хотів. Хай багатії в конча заспі економлять.
10.01.2026 12:56 Ответить
"Всё хорошо, прекрасная маркиза,. "
10.01.2026 13:00 Ответить
В нас до сих пір екстрені відключення поза графіком, я не знаю на скільки мені наступний раз дадуть світла, на кілька годин чи всього на 30 хв, а тут розумники пишуть не вмикайте одразу прилади, щоб зробити собі поїсти. Це взагалі адекватно?
10.01.2026 13:04 Ответить
Боже, яке дурне.. Ти слабий головою чи ледве школу закінчив, вмієш взагалі з букв скласти зміст тексту..?(. ДЕ тут написано: сидіть без опалення і здохніть: "На лівому березі частині будинків вже дали воду і опалення, а потім світло ще вчора. Нам годину тому дали світло (а у будинку все на електриці), а в сусудніх будинках було світло вже вчора. І всю ніч горіли нікому не потрібні вуличні ліхтарі. Так, вірно, велика частина ще залишається без, але не потрібно цих завивань. Все робиться поступово, після таких руйнувань і в такий мороз. Головне, не вмикайте зразу на радощах всі духовки-мікрохвильовки-чайники-бойлери-кондиціонери."... От через таких гівнюків "Плювати я на всіх хотів" і зразу вибиває електрику після її подачі. І ми теж сиділи 35 годин без світла.
10.01.2026 13:05 Ответить
По перше хай видалять два однакові дописи за спам. По друге ти дурне, якщо вважаєш, що тобі виб'є електрику від печі чи бойлера. Черговий зелений пропагандон. Я таке тільки від зелених гнид чую: ви прості смертні вимикайте все і не користуйтеся, а ми в конча заспі будемо гуляти на повну.
10.01.2026 13:11 Ответить
А що буде від сотні ввімкнених одночасно бойлерів у вашому будинку?
Чому ви думаєте лише про свій бойлер? Так, ваш автомат запросто це витримає. А спільний будинковий - згорить до біса, і ваш будинок ще добу чи дві буде сидіти без е/е через отаких "розумних". Просять не вмикати все одразу одночасно.
10.01.2026 13:54 Ответить
В мене пів будинку без мешканців, половина виїхала після 24 лютого 22. 4 роки вмикали все одразу і не було проблем. Я розумію вашу логіку. Ви закликаєте людей не вмикати одразу прилади, щоб самим все зарядити поки дурники економлять. Хай слухачі телемарафону так роблять.
10.01.2026 14:06 Ответить
Ви неправильно зрозуміли мою логіку, але то вже ваша справа.
показать весь комментарий
10.01.2026 14:37 Ответить
В мене немає вибору. Якщо на добу будуть давати світло як зараз на пару годин, що мені ще робити?
10.01.2026 14:44 Ответить
Лайфхак для не дуже потужних розумом: купіть вже собі хоча б туристичну плитку на газу. Давно пора було. Підніміть сраку і поїдьте в район, де є світло, зарядіться, а не кидайтеся, як собаки, одне на одного. Писати коментарі, як тут всі вмирають, чомусь і час, і ресурси є...
10.01.2026 13:12 Ответить
Я не вважаю, що електрику виб^є, а знаю, бо постійно переживаю ці ситуації у своїй багатоповерхівці, коли щотижня горить КТП.. . Не знаю, чи є в Кончі-Заспі висотки. Не пиши тут більше, Артем, ти вже показав свій інтелект.
10.01.2026 13:16 Ответить
Я знаю, що 99% людей будуть одразу вмикати всі зарядки та пристрої коли дадуть світло. Твою зелену пропаганду ніхто не послухає і правильно зробить.
10.01.2026 13:24 Ответить
276v В мережі стабілізували
10.01.2026 13:50 Ответить
Так супер! Лампочки яскравіше будуть горіти на підсвітці портрета ЗЕленського, щоб "слуги урода" бачили куди вклонятись.
10.01.2026 14:44 Ответить
 
 