Экстренные отключения электроэнергии в Киеве: остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта

Пропало свет в Киеве

По команде НЭК "Укрэнерго" в Киеве введено аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Остановка водоснабжения, тепла и транспорта

Как отмечается, из-за этого остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта.

Что предшествовало?

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

+10
10.01.2026 12:35 Ответить
+7
Я так розумію, що знайшли вихід, біжить з Києва, бо ми нічого робити не будемо. А куди від'їхати, якщо всі родичі кияни. Залишається здохнути тут.
10.01.2026 12:18 Ответить
+7
Орки ********* Україну в кам'яний вік, поки ми дочекаємося краху їх економіки (його поки не видно).
10.01.2026 12:24 Ответить
При -10'
10.01.2026 12:13 Ответить
10.01.2026 12:18 Ответить
Чоловік завжди може мати теплий бліндаж, генератор і гроші родичам на житло з теплом і світлом.
10.01.2026 12:36 Ответить
сарказм?
10.01.2026 12:42 Ответить
Ого,кончу-заспу тоже отключили?
10.01.2026 12:21 Ответить
то святое
10.01.2026 12:45 Ответить
10.01.2026 12:24 Ответить
І що робити???
10.01.2026 12:30 Ответить
Зливати воду та сушити сухарі. Он в Києві вже почали. Поки, що тільки зливати воду...
10.01.2026 12:41 Ответить
Терпіти скільки потрібно, як вчить мудрий лідор, сидячі на Кіпрі.
10.01.2026 12:41 Ответить
первую букву у Лидора заменить
10.01.2026 12:46 Ответить
Пора визнати реальність і укладати принизливий (іншим він на жаль бути не зможе) мир, як Ленін в 1918 або фіни в 1940.
10.01.2026 12:43 Ответить
На Кіпрі зараз 17 градусів, в Ізраїле 18. Розумні люді виїхали ще до закликів Кличка. А сьогодні не всі можуть бачити завтрашній день.
10.01.2026 12:29 Ответить
10.01.2026 12:35 Ответить
Панду Геть!
10.01.2026 12:42 Ответить
Я розумію, що завдання влади - шатати мера. Але давайте чесно.

Мер сказав не як політик, а як доросла людина, дивлячись на роз*обану систему енерго- та електропостачання. Він сказав просту річ: ми максимально швидко відновлюємо, але якщо у вас є можливість - виїдьте за місто, так ви розвантажите систему.

Це не паніка і не зрада. Це відповідальність.

Посада мера - це забезпечення життя столиці.

Дороги, лікарні, комуналка, світло там, де воно є.

🛑 Мер НЕ відповідає за повітряну безпеку і захист неба.

То чого ви до нього до*бались?

Мало того - почали лити через упешні г*вно-канали, що він «не в країні». Послали Мар'яну Безуглу перевіряти, чи він у місті.

***ть колотить,⚡ він у місті.

Що він мав сказати?

«Їдьте на шашлики, все нормально»?

«Їдьте на лижі, все під контролем»?

Він уперше за весь час сказав правду без заспокійливих казок.

Вам не подобається, коли з вами говорять як з дорослими? Окей.

Тоді нічого не робіть.

Чекайте шашлики в травні.

Не допомагайте ЗСУ.

Не говоріть про те, що не працюють або не забезпечені цивільні групи вогневої підтримки.

А може, поговоримо про інше?

Про те, що про*бано повітряний простір.

Що з ракетами ми ще якось справляємося, а з дронами - ні, бо Росія їх апгрейдила, а ми - ні.

А що робить Кличко?

Він кидає всі сили на ліквідацію наслідків.

Енергетики і комунальники реально роблять дива.

То чого ви до нього до*бались?

🛑 Ідіть до Зеленського.

Ідіть до Сирського.

Ідіть до Тимура, який обіцяв 290 мільйонів на цивільні групи вогневої підтримки.

Ідіть до них і питайте: де?

А не влаштовуйте полювання на мера, який просто сказав правду.
10.01.2026 12:42 Ответить
Зато асфальт положили ровненький. Он кстати кое где уже начинает отваливаться. Но главное отрапортовать, а там гори оно все.
10.01.2026 12:44 Ответить
 
 