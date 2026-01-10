3 013 18
Экстренные отключения электроэнергии в Киеве: остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта
По команде НЭК "Укрэнерго" в Киеве введено аварийное отключение электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Остановка водоснабжения, тепла и транспорта
Как отмечается, из-за этого остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
Атака РФ на Киев
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Автор: Ирина Дашковская
Мер сказав не як політик, а як доросла людина, дивлячись на роз*обану систему енерго- та електропостачання. Він сказав просту річ: ми максимально швидко відновлюємо, але якщо у вас є можливість - виїдьте за місто, так ви розвантажите систему.
Це не паніка і не зрада. Це відповідальність.
Посада мера - це забезпечення життя столиці.
Дороги, лікарні, комуналка, світло там, де воно є.
🛑 Мер НЕ відповідає за повітряну безпеку і захист неба.
То чого ви до нього до*бались?
Мало того - почали лити через упешні г*вно-канали, що він «не в країні». Послали Мар'яну Безуглу перевіряти, чи він у місті.
***ть колотить,⚡ він у місті.
Що він мав сказати?
«Їдьте на шашлики, все нормально»?
«Їдьте на лижі, все під контролем»?
Він уперше за весь час сказав правду без заспокійливих казок.
Вам не подобається, коли з вами говорять як з дорослими? Окей.
Тоді нічого не робіть.
Чекайте шашлики в травні.
Не допомагайте ЗСУ.
Не говоріть про те, що не працюють або не забезпечені цивільні групи вогневої підтримки.
А може, поговоримо про інше?
Про те, що про*бано повітряний простір.
Що з ракетами ми ще якось справляємося, а з дронами - ні, бо Росія їх апгрейдила, а ми - ні.
А що робить Кличко?
Він кидає всі сили на ліквідацію наслідків.
Енергетики і комунальники реально роблять дива.
То чого ви до нього до*бались?
🛑 Ідіть до Зеленського.
Ідіть до Сирського.
Ідіть до Тимура, який обіцяв 290 мільйонів на цивільні групи вогневої підтримки.
Ідіть до них і питайте: де?
А не влаштовуйте полювання на мера, який просто сказав правду.