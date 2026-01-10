Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетической инфраструктуре страны, в результате чего в Днепропетровской области обесточены более 130 тысяч потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация в энергосистеме Киевской области

Как отмечается, в г.Киев и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки врага. За сутки удалось вернуть свет для более 350 тысяч потребителей в г. Киеве. Также из-за последствий обстрела предыдущих суток - до сих пор без света остаются около 10 тысяч потребителей в Киевской области (преимущественно, в Броварском р-не). Из-за повреждения сетей - на левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца дня левый берег Киева перейдет к плановым графикам отключений, - Свириденко

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - говорится в сообщении.

Графики отключений

По данным Минэнерго, в большинстве регионов Украины в настоящее время применяются вынужденные меры ограничения - графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности). Актуальные графики можно найти на официальных ресурсах облэнерго вашего региона.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, энергетики работают без перерыва, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко