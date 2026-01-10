Экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области, - ДТЭК
Утром 10 января в Киеве из-за последствий обстрела и перегрузки сетей введены экстренные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Ситуация в энергосистеме Киева
"Экстренные отключения не подчиняются графикам, потому что возникают в ответ на критический дисбаланс в энергосистеме. Просим пользоваться мощными приборами по очереди. Каждый киловатт - это вклад в общую устойчивость", - говорится в сообщении.
Отключения в Киевской области
Кроме того, как отмечается, в Бориспольском и части Броварского района также введены экстренные отключения.
"Во время экстренных отключений графики не действуют. Электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации", - отмечает "ДТЭК Киевские региональные сети".
В других районах области действуют графики стабилизационных отключений.
