Экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области, - ДТЭК

Утром 10 января в Киеве из-за последствий обстрела и перегрузки сетей введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Ситуация в энергосистеме Киева

"Экстренные отключения не подчиняются графикам, потому что возникают в ответ на критический дисбаланс в энергосистеме. Просим пользоваться мощными приборами по очереди. Каждый киловатт - это вклад в общую устойчивость", - говорится в сообщении.

Отключения в Киевской области

Кроме того, как отмечается, в Бориспольском и части Броварского района также введены экстренные отключения.

"Во время экстренных отключений графики не действуют. Электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации", - отмечает "ДТЭК Киевские региональные сети".

В других районах области действуют графики стабилизационных отключений.

