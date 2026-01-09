Из-за непогоды и обстрелов на Черниговщине обесточены более 60 тысяч абонентов

В Черниговской области из-за непогоды и российских обстрелов без электроснабжения остались более 60 тысяч потребителей.

Об этом сообщает АО "Чернігівобленерго", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что аварийные отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории области. Основная часть повреждений электросетей вызвана именно сложными погодными условиями.

По данным энергетиков, непогода оставила без света более 60 тысяч абонентов. В то же время обстрелы также привели к дополнительным авариям в сетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Славутич остался без света после российской атаки, - городской голова

В частности, в Сновской громаде из-за сложных погодных условий обесточено около 90% территории. Для обеспечения жизнедеятельности общины используют генераторы.

В Киеве после массированной атаки российских войск наблюдаются перебои с поставками электроэнергии и воды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Людям нужны тепло и свет": Порошенко передал Днепру зарядные станции, генераторы и буржуйки

Атака РФ на Украину 9 января

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Федоров дал советы, как пользоваться интернетом до 72 часов без электричества