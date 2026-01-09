РУС
Из-за непогоды и обстрелов на Черниговщине обесточены более 60 тысяч абонентов

світло

В Черниговской области из-за непогоды и российских обстрелов без электроснабжения остались более 60 тысяч потребителей.

Об этом сообщает АО "Чернігівобленерго", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что аварийные отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории области. Основная часть повреждений электросетей вызвана именно сложными погодными условиями.

По данным энергетиков, непогода оставила без света более 60 тысяч абонентов. В то же время обстрелы также привели к дополнительным авариям в сетях.

В частности, в Сновской громаде из-за сложных погодных условий обесточено около 90% территории. Для обеспечения жизнедеятельности общины используют генераторы.

В Киеве после массированной атаки российских войск наблюдаются перебои с поставками электроэнергии и воды.

Атака РФ на Украину 9 января

