Федоров дал советы, как пользоваться интернетом до 72 часов без электричества

Массовые отключения электроэнергии в Украине сделали вопрос стабильной интернет-связи критически важным для миллионов граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Технологии для стабильного интернета во время отключений

Самым надежным решением во время отключений электроэнергии остается оптоволоконная технология xPON. Она потребляет минимум электроэнергии, что позволяет провайдерам поддерживать связь до 72 часов даже без света.

По словам Федорова, большинство провайдеров с xPON способны обеспечивать стабильный интернет в течение трех суток. Показательный пример — Харьковская область, где 99% пользователей xPON имели доступ к сети во время масштабных отключений электроэнергии.

Читайте также: Сокращение перечней критической инфраструктуры добавило в сеть более 900 МВт мощности, — Свириденко

Для подключения xPON в квартиру заводят оптоволокно, а питание роутера и оптического терминала обеспечивается павербанком или зарядной станцией. При достаточной емкости аккумулятора связь может держаться до трех суток. Проверить возможность подключения можно на интерактивных картах Минцифры, ЛУН или непосредственно у своего провайдера.

"Интернет и мобильная сеть нужны не только для работы или учебы, но и для безопасности, получения уведомлений и связи с родными", — подчеркнул министр цифровой трансформации.

Читайте также: К почасовым отключениям могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов, - "Укрэнерго"

Альтернативы и советы во время блэкаутов

Если пропадает сигнал мобильного оператора, стоит воспользоваться национальным роумингом. Для этого в настройках смартфона нужно отключить автоматический выбор сети и подключиться к доступному оператору вручную.

Специалисты советуют уменьшить нагрузку на сеть: отключать автоматическую загрузку фото и видео, ограничивать фоновые обновления приложений и пользоваться текстовыми сообщениями вместо видеозвонков.

Кроме xPON, в Украине используют и другие типы подключений:

xDSL — через медный телефонный кабель, работает 4–8 часов при питании от павербанка;

DOCSIS – через телевизионный кабель, обычно 4–8 часов, иногда до 72 часов;

FTTx – оптоволокно до дома, стандартно 4–8 часов, иногда до трех суток в зависимости от провайдера.

Читайте также: Потребление электроэнергии вырастет из-за морозов: В "Укрэнерго" призвали украинцев ограничить использование обогревателей

Благодаря правильной технологии и простым настройкам украинцы могут оставаться на связи даже в сложных условиях блэкаутов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство подготовит решение, чтобы на время ухудшения погодных условий обеспечить возможность для некритических учреждений оставить людей дома.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что школы и университеты могут перейти на дистанционное обучение до 19 января.

Читайте также: В Днепре из-за блэкаута продлили каникулы в школах