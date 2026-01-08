РУС
4 092 36

Федоров дал советы, как пользоваться интернетом до 72 часов без электричества

Работа интернета во время блэкаутов

Массовые отключения электроэнергии в Украине сделали вопрос стабильной интернет-связи критически важным для миллионов граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Технологии для стабильного интернета во время отключений

Самым надежным решением во время отключений электроэнергии остается оптоволоконная технология xPON. Она потребляет минимум электроэнергии, что позволяет провайдерам поддерживать связь до 72 часов даже без света.

По словам Федорова, большинство провайдеров с xPON способны обеспечивать стабильный интернет в течение трех суток. Показательный пример — Харьковская область, где 99% пользователей xPON имели доступ к сети во время масштабных отключений электроэнергии.

Для подключения xPON в квартиру заводят оптоволокно, а питание роутера и оптического терминала обеспечивается павербанком или зарядной станцией. При достаточной емкости аккумулятора связь может держаться до трех суток. Проверить возможность подключения можно на интерактивных картах Минцифры, ЛУН или непосредственно у своего провайдера.

"Интернет и мобильная сеть нужны не только для работы или учебы, но и для безопасности, получения уведомлений и связи с родными", — подчеркнул министр цифровой трансформации.

Альтернативы и советы во время блэкаутов

Если пропадает сигнал мобильного оператора, стоит воспользоваться национальным роумингом. Для этого в настройках смартфона нужно отключить автоматический выбор сети и подключиться к доступному оператору вручную.

Специалисты советуют уменьшить нагрузку на сеть: отключать автоматическую загрузку фото и видео, ограничивать фоновые обновления приложений и пользоваться текстовыми сообщениями вместо видеозвонков.

Кроме xPON, в Украине используют и другие типы подключений:

  • xDSL — через медный телефонный кабель, работает 4–8 часов при питании от павербанка;

  • DOCSIS – через телевизионный кабель, обычно 4–8 часов, иногда до 72 часов;

  • FTTx – оптоволокно до дома, стандартно 4–8 часов, иногда до трех суток в зависимости от провайдера.

Благодаря правильной технологии и простым настройкам украинцы могут оставаться на связи даже в сложных условиях блэкаутов.

+13
Треба мати оптоволокно і власні джерела живлення. Оце потужно, що б ми робили без таких цінних порад.
08.01.2026 22:50 Ответить
+11
А цей Федоров - реально крутий чувак, стільки корисних порад надавав! Тепер чекаємо від уряду поради, як при морозі -15 три доби обходитись без електроенергії, тепла та води!
08.01.2026 22:50 Ответить
+11
Треба просто мати власні електростанції, обігрівачі, насоси і скважини. А якщо немає хліба - то можна їсти тістечка.
08.01.2026 22:51 Ответить
Для Хфйодорова це мабуть офігенна новина. Хто користується "опто", той знає. Хто не користується, ця порада до фонарика.
08.01.2026 22:48 Ответить
Федоров дав поради, як користуватися інтернетом до 72 годин без електрики.
Відповідь: - ніяк!
08.01.2026 22:49 Ответить
08.01.2026 22:50 Ответить
08.01.2026 22:51 Ответить
тоді навіщо нам ЗЄлєнський ?

власно, навіщо він нам вже навіть зараз?
через його миндичей лише одні збитки

.
08.01.2026 23:33 Ответить
Крутити динамо-машину.
І зігрієшся, і світло буде. 😁
08.01.2026 22:57 Ответить
ну да...

кожен з нас преЗЕдент,

якщо хтось забув

.
08.01.2026 23:35 Ответить
Скоріше, кожен сам за себе.
Бо роль держави нуляча з таким... президентом.

Навіть слова не можу підібрати. Слово "уїбанським" не відображає всю палітру цієї особистості
08.01.2026 23:40 Ответить
І пуза не буде 🤣🤣🤣
08.01.2026 23:54 Ответить
То добре, в кого газові плити є...скоріш завсе, газ буде..
08.01.2026 23:04 Ответить
08.01.2026 22:50 Ответить
порада найвеличнішому кібербезопасніку - йди нах, фьйодоров
08.01.2026 22:50 Ответить
нікому не можна заборонити бути двбойобом, і міністру хвьодорову в т.ч.
08.01.2026 22:51 Ответить
******-порада. 😁😁😁
І де ж він був зі своїми цінними порадами 4 роки, коли люди переходили на gPon?
08.01.2026 22:55 Ответить
Поради він роздавав з усіх питань:

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3729627-fedorov-poasniv-comu-zakonoproekt-pro-anglijsku-movu-spravznij-game-changer.html
08.01.2026 23:37 Ответить
Насколько я знаю, Фёдоров с 3 января министр обороны, а не министр минцифры...
Фёдоров, поэтому займись своим делом. Дело твоё теперь в том, чтобы интернета не было в мааацкве и на всей параше А по оптиковолокну мы как нибудь сами разберёмся.
08.01.2026 22:57 Ответить
ні: чтарого міністра має зняти і призначити нового парламент. Засідання ВР ще не було
08.01.2026 22:59 Ответить
Так это он на дембель советы раздаёт?
08.01.2026 23:02 Ответить
Путен уже об этом позаботился
08.01.2026 23:14 Ответить
наступна порада буде як солдату не замерзнути в цифрових кальсонах

.
08.01.2026 23:36 Ответить
Тобто обговорюються не удари у відповідь, навіть не ефективний захист (ППО, укриття, маскування), а - як вижити, коли вже повалили на підлогу та б'ють ногами натовпом.
08.01.2026 22:59 Ответить
Для мудрого народу xPon треба встановити безкоштовно, щоб завжди можна було бачити відосики і звернення богом даного.
Порохоботам xPorn встановіть😜
08.01.2026 22:59 Ответить
В Вінниці під час відключень не працює КТБ . Але плату за ≪надані послуги≫ місцевий провайдер Еверест нараховує щомісяця в повному обсязі . Ще й на 20 грн підняли ціну . А це підняття ціни їм додатково приносить приблизно 2 млн. гривень на місяць . І їм до лампочки чіїсь там поради .
08.01.2026 23:06 Ответить
Було б також цікаво почути поради відомого інтернет-жуліка Міши Альбєртовіча Фьодорова як ********* людей через інтернет xPON, продаючи їм засоби для схуднення! Відповідна карна справа на фігуранта-діджиталізатора легко гуглиться
08.01.2026 23:15 Ответить
Да уж лучше уже xporn смотреть, чем гребаный зеленый телемарафор. От порнухи хотя бы мозги не перестают работать, в отличие от марафона.
08.01.2026 23:17 Ответить
Не, ну, Дикий в голом виде тоже кому-то зайдёт. Но это уже лютое извращение, я бы сказал-патология. Хорошая, кстати, идея-говномарафон в голом виде вести, и просмотров будет больше, и прорыгаться иногда поможет.
08.01.2026 23:58 Ответить
Ми всі це знажємо без Федорова,його поради тут непотрібні.
08.01.2026 23:20 Ответить
Ці поради знає кожень школяр.
08.01.2026 23:25 Ответить
В мене вже давно оптика,в самій хаті.Але не всі провайдери,без перебоїв працюють.В мого провайдера,вже давно акумулятори стоять,зараз напевно,автономна робота покращилася.
08.01.2026 23:27 Ответить
Треба тримати клоунів в цирку, тоді
буде і електрика і інтернет.
08.01.2026 23:31 Ответить
От границ 91го года мы плавно перешли к советам о тому как выжить без электричества и отопления. Патужна перемога. Представляю советы ещё через пару лет. Как лучше пожарить голубя без подсолнечного масла и соли.
08.01.2026 23:39 Ответить
кацап,єзжай в Орьол, там вєсєло і ягєль єсть.
08.01.2026 23:48 Ответить
Оптоволокно-реально добра річ, вже перевірено.
08.01.2026 23:47 Ответить
Я дам пораду федорову: 🖕🖕🖕
08.01.2026 23:54 Ответить
 
 