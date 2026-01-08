Федоров дал советы, как пользоваться интернетом до 72 часов без электричества
Массовые отключения электроэнергии в Украине сделали вопрос стабильной интернет-связи критически важным для миллионов граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Технологии для стабильного интернета во время отключений
Самым надежным решением во время отключений электроэнергии остается оптоволоконная технология xPON. Она потребляет минимум электроэнергии, что позволяет провайдерам поддерживать связь до 72 часов даже без света.
По словам Федорова, большинство провайдеров с xPON способны обеспечивать стабильный интернет в течение трех суток. Показательный пример — Харьковская область, где 99% пользователей xPON имели доступ к сети во время масштабных отключений электроэнергии.
Для подключения xPON в квартиру заводят оптоволокно, а питание роутера и оптического терминала обеспечивается павербанком или зарядной станцией. При достаточной емкости аккумулятора связь может держаться до трех суток. Проверить возможность подключения можно на интерактивных картах Минцифры, ЛУН или непосредственно у своего провайдера.
"Интернет и мобильная сеть нужны не только для работы или учебы, но и для безопасности, получения уведомлений и связи с родными", — подчеркнул министр цифровой трансформации.
Альтернативы и советы во время блэкаутов
Если пропадает сигнал мобильного оператора, стоит воспользоваться национальным роумингом. Для этого в настройках смартфона нужно отключить автоматический выбор сети и подключиться к доступному оператору вручную.
Специалисты советуют уменьшить нагрузку на сеть: отключать автоматическую загрузку фото и видео, ограничивать фоновые обновления приложений и пользоваться текстовыми сообщениями вместо видеозвонков.
Кроме xPON, в Украине используют и другие типы подключений:
-
xDSL — через медный телефонный кабель, работает 4–8 часов при питании от павербанка;
-
DOCSIS – через телевизионный кабель, обычно 4–8 часов, иногда до 72 часов;
-
FTTx – оптоволокно до дома, стандартно 4–8 часов, иногда до трех суток в зависимости от провайдера.
Благодаря правильной технологии и простым настройкам украинцы могут оставаться на связи даже в сложных условиях блэкаутов.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство подготовит решение, чтобы на время ухудшения погодных условий обеспечить возможность для некритических учреждений оставить людей дома.
- Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что школы и университеты могут перейти на дистанционное обучение до 19 января.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відповідь: - ніяк!
власно, навіщо він нам вже навіть зараз?
через його миндичей лише одні збитки
.
І зігрієшся, і світло буде. 😁
кожен з нас преЗЕдент,
якщо хтось забув
.
Бо роль держави нуляча з таким... президентом.
Навіть слова не можу підібрати. Слово "уїбанським" не відображає всю палітру цієї особистості
І де ж він був зі своїми цінними порадами 4 роки, коли люди переходили на gPon?
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3729627-fedorov-poasniv-comu-zakonoproekt-pro-anglijsku-movu-spravznij-game-changer.html
Фёдоров, поэтому займись своим делом. Дело твоё теперь в том, чтобы интернета не было в мааацкве и на всей параше А по оптиковолокну мы как нибудь сами разберёмся.
.
Порохоботам xPorn встановіть😜
буде і електрика і інтернет.