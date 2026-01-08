Правительство позволит некритическим учреждениям перейти на работу из дома во время непогоды, - Зеленский

В разных регионах значительно ухудшились погодные условия, правительство подготовит решение, чтобы на время таких погодных условий обеспечить возможность для некритических учреждений оставить людей дома.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали решения

"Также в разных наших регионах значительно ухудшились погодные условия – много проблем на дорогах, проблемы с сетями. Фактически это чрезвычайный режим для всех служб", – сказал Зеленский в вечернем обращении.

"И договорились с премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение: на время таких погодных условий, в эти дни, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома", – добавил президент.

Кроме того, по его словам, во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой и следующей неделе.

Читайте: Есть информация, что ночью может быть новый массированный удар РФ по Украине, - Зеленский