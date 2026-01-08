Уряд дозволить некритичним установам перейти на роботу з дому під час негоди, - Зеленський

У різних регіонах значно погіршились погодні умови, уряд підготує рішення, щоб на час таких погодних умов забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей удома.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення

"Також у різних наших регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

"І домовилися з прем’єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов, цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома", - додав президент.

Крім того, за його словами, у взаємодії з місцевими владами мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому та наступному тижні.

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