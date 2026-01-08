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Новини Відключення електроенергії
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Скорочення переліків критичної інфраструктури додало в мережу понад 900 МВт потужності, – Свириденко

Скорочення переліків критичної інфраструктури додало в мережу понад 900 МВт потужності

Виключення зі списків критичної інфраструктури низки об’єктів, які перевели на загальні графіки відключень електроенергії, дозволило вивільнити 911 МВт потужності генерації та уникнути збільшення обсягів відключень.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання енергетичного штабу.

"Завдяки цьому рішенню, попри суттєве зниження температури цього тижня, вдалося стабілізувати збільшення черг графіків відключень. Станом на сьогодні вже вивільнені й додані в загальну мережу 911 МВт електричної потужності. Очікуємо подальшого виконання рішення і збільшення цього показника", – написала Свириденко.

Вона наголосила, що це рішення не стосується шкіл, лікарень, інших обʼєктів життєзабезпечення та об’єктів ОПК у списках критичної інфраструктури.

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Свириденко також повідомила, що за результатами засідання енергетичного штабу Міненерго доручили наростити запаси необхідних ресурсів, в тому числі природного газу, також матеріалів для ремонтів енергообʼєктів. Також обговорили кроки, щодо наявності пального по всій державі та дотримання стабільності цін.

Крім того, державним компаніям доручили забезпечити імпорт електроенергії в необхідних обсягах.

"Також продовжуємо розвивати когенерацію для енергостабільності громад. Міненерго у тижневий строк має подати рішення для розбудови когенерації у 2026 році з чіткими показниками і механізмами їх досягнення, в тому числі фінансовими", – додала Свириденко.

Вона також анонсувала запуск єдиного вікна запитів для бізнесу, який займається встановленням обʼєктів розподіленої генерації.

Як повідомлялося, у грудні прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд доручив переглянути списки об’єктів критичної інфраструктури, які не відключали від електроенергії.

7 січня мер Львова Садовий заявив, що частину лікарень та весь комунальний електротранспорт у місті відключили від електроенергії. Це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Згодом він повідомив, що подачу електроенергії для більшості з цих об'єктів у Львові відновлено, проте лише частково.

Автор: 

електроенергія (4728) інфраструктура (304) Свириденко Юлія (443) відключення світла (858)
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