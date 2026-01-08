Скорочення переліків критичної інфраструктури додало в мережу понад 900 МВт потужності, – Свириденко

Виключення зі списків критичної інфраструктури низки об’єктів, які перевели на загальні графіки відключень електроенергії, дозволило вивільнити 911 МВт потужності генерації та уникнути збільшення обсягів відключень.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання енергетичного штабу.

"Завдяки цьому рішенню, попри суттєве зниження температури цього тижня, вдалося стабілізувати збільшення черг графіків відключень. Станом на сьогодні вже вивільнені й додані в загальну мережу 911 МВт електричної потужності. Очікуємо подальшого виконання рішення і збільшення цього показника", – написала Свириденко.

Вона наголосила, що це рішення не стосується шкіл, лікарень, інших обʼєктів життєзабезпечення та об’єктів ОПК у списках критичної інфраструктури.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Свириденко також повідомила, що за результатами засідання енергетичного штабу Міненерго доручили наростити запаси необхідних ресурсів, в тому числі природного газу, також матеріалів для ремонтів енергообʼєктів. Також обговорили кроки, щодо наявності пального по всій державі та дотримання стабільності цін.



Крім того, державним компаніям доручили забезпечити імпорт електроенергії в необхідних обсягах.

"Також продовжуємо розвивати когенерацію для енергостабільності громад. Міненерго у тижневий строк має подати рішення для розбудови когенерації у 2026 році з чіткими показниками і механізмами їх досягнення, в тому числі фінансовими", – додала Свириденко.

Вона також анонсувала запуск єдиного вікна запитів для бізнесу, який займається встановленням обʼєктів розподіленої генерації.

Як повідомлялося, у грудні прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд доручив переглянути списки об’єктів критичної інфраструктури, які не відключали від електроенергії.

7 січня мер Львова Садовий заявив, що частину лікарень та весь комунальний електротранспорт у місті відключили від електроенергії. Це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Згодом він повідомив, що подачу електроенергії для більшості з цих об'єктів у Львові відновлено, проте лише частково.